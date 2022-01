Debiut na giełdzie to jeden z głównych celów Thorium Space na 2022 r. Spółka chciałaby go przeprowadzić w III kwartale, poinformował prezes Paweł Rymaszewski. Ponadto zespół Thorium Space powiększy się w tym roku o kolejne 30 osób, zapowiedziano.

„Miniony rok poświęciliśmy na zbudowanie zaplecza technologicznego i finansowego, które pozwolą nam w 2022 r. na potężny skok do przodu. Od strony technologicznej w bieżącym roku będziemy gotowi do wystrzelenia dwóch małych satelitów oraz komercjalizację naszej anteny Ka, a od strony biznesowej gotowi na wejście na giełdę” – powiedział Rymaszewski, cytowany w komunikacie.

„Zaczynamy być rozpoznawani w kraju i za granicą. Dostajemy liczne pytania od zainteresowanych inwestorów. Liczymy, że na przełomie pierwszego i drugiego kwartału zakończymy przekształcenie w spółkę akcyjną. Jeśli nie zaistnieją nieoczekiwane wydarzenie niezależne od nas, chcielibyśmy przeprowadzić IPO w III kwartale bieżącego roku” – dodał.

Spółka podkreśla, że najważniejsze wydarzenia minionego roku to dofinansowanie do projektu „Stacja bazowa 5G w paśmie milimetrowym / Polish 5G mmWave Micro Cell” oraz dofinansowanie do projektu „SUBCOM – Satelitarny system teledetekcji oraz komunikacji suborbitalnych rakiet badawczych”. Łączna wartość projektów to ponad 60 mln zł, a wartość uzyskanego dofinansowania przekroczyła 48 mln zł. Łącznie Thorium Space pozyskało i podpisało już umowy na wsparcie grantowe w wysokości 75 mln zł. Pod koniec roku wrocławska spółka przeprowadziła również prywatną rundę finansowania.

„Wszyscy kluczowi dotychczasowi inwestorzy wzięli, bezpośrednio lub pośrednio, udział w ostatnim podwyższeniu kapitału w spółce, wliczając założycieli. Pokazuje to duże zaufanie do projektu. Nasza wycena w ostatniej rundzie finansowania przekroczyła 100 mln zł” – wskazał Rymaszewski.

Od strony technologicznej miniony rok m.in. to rozpoczęcie prac nad systemami rakietowymi oraz zakończenie projektowania i testowania stacji naziemnej, która wkrótce zostanie umieszczona w miejscu docelowym. Jednak kluczowe projekty, które udało się w 2021 r. zrealizować to zakończenie prac nad modelem inżynieryjnym dwóch satelitów oraz zakończenie prac badawczych nad płaską anteną elektrycznie sterowaną w paśmie Ka.

„To kolejne kamienie milowe w naszej historii. Dzięki nim możemy myśleć o wystrzeleniu pierwszych dwóch satelitów w końcówce roku i komercjalizacji anteny Ka. Zastąpią paraboliczne anteny montowane na dachach, samolotach czy jachtach, co w dobie szybko poruszających się satelitów na niskiej orbicie – także z konstelacji SpaceX, OneWeb – jest warunkiem uzyskania odpowiedniej jakości sygnału” – powiedział prezes.

Thorium Space to firma z sektora zaawansowanych systemów komunikacji satelitarnej. Zajmuje się projektowaniem nowatorskich rozwiązań technologicznych w zakresie konstruowania pojazdów kosmicznych i inteligentnych anten macierzowych, mających zastosowanie w branży kosmicznej i sektorze obronności. Tworzy ją interdyscyplinarny zespół blisko 40 inżynierów technologii kosmicznych oraz specjalistów z dziedzin pokrewnych. Posiada biura we Wrocławiu i Warszawie.

Źródło: ISBnews