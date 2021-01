Triggo planuje w I kw. 2021 roku przeprowadzić ofertę publiczną akcji i pozyskać środki do 2,5 mln euro, a w dalszej kolejności chce ubiegać się o wprowadzenie akcji do obrotu na NewConnect, podała spółka.

„Decyzja o uzyskaniu statusu spółki publicznej to ważny, a jednocześnie naturalny etap rozwoju projektu Triggo, będący konsekwencją dziesięciu lat rozwoju koncepcji, pięciu lat działalności spółki oraz gotowości produkcyjnej pojazdu. Naszą ambicją jest zostanie polskim globalnym brandem w miejskiej e-mobilności, który efektywnie rozwiązuje dwa kluczowe problemy obecne w każdym mieście – korki i dostępność miejsc parkingowych” – powiedział prezes Rafał Budweil, cytowany w komunikacie.

Według niego, zmienna geometria podwozia warunkująca zalety Triggo może mieć wpływ na transport w największych aglomeracjach UE, USA, Japonii, Chin bądź Indii, czyli rynkach objętych ochroną patentową założeń pojazdu obowiązującą do 2037 roku.

„Nasze najbliższe plany to budowa pilotażowej serii informacyjnej pojazdów wraz z ich dostawą do klientów ‚beta’ oraz przeprowadzenie na szeroką skalę działań promocyjnych zmierzających do zainteresowania projektem partnerów strategicznych, w tym licencjobiorców na niezwykle perspektywicznych rynkach Azji południowej i południowo-wschodniej. Przyjęcie, z jakim spotykają się informacje na temat Triggo na całym świecie pozwala ufać w realne szanse powodzenia na rynkach azjatyckich” – dodał prezes.

W ocenie zarządu Triggo, osiągnięcie strategicznej pozycji rynkowej spółki przyspieszy pozyskanie zewnętrznego kapitału.

„Emitent planuje w I kwartale 2021 roku przeprowadzić ofertę publiczna akcji, którą zrealizuje w oparciu o memorandum informacyjne pozwalające pozyskać środki do 2,5 mln euro. W dalszej kolejności spółka planuje ubiegać się o wprowadzenie akcji do obrotu na NewConnect. Koordynatorem oferty w procesie będzie Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska” – czytamy także.

„Obecnie dysponujemy w pełni funkcjonalnymi prototypami, które potwierdziły zakładane cechy użytkowe i stanowią punkt wyjścia do planowanych pilotaży z partnerami branżowymi w I połowie 2021 roku. W dalszej kolejności planujemy rozpoczęcie produkcji seryjnej” – dodał Budweil.

Spółka w 2020 roku rozpoczęła kolejne etapy rozwoju projektu, m.in. obejmujące rozmowy z podmiotami zainteresowanymi dystrybucją pojazdu w UE i na świecie i koncernami motoryzacyjnymi w zakresie potencjalnej współpracy. Została także podpisana umowa z renomowanym włoskim studiem projektowym ItalDesign Giugaro, które wesprze Triggo w budowie relacji z producentami OEM w Chinach.

„NewConnect dla Triggo to pierwszy krok ku obecności na rynkach kapitałowych. W dalszej perspektywie zamierzamy przejść na rynek główny GPW. Triggo jest unikatowym projektem w skali światowej. Globalne trendy na międzynarodowych rynkach kapitałowych są niezwykle sprzyjające dla spółek z branży e-mobilności, co jest odzwierciedlone w niezwykle atrakcyjnych wycenach, jakie osiągają. Nie wykluczamy zatem dual listingu na wybranym rynku zagranicznym” – podsumował Budweil.

Pierwszy publiczny pokaz samochodu Triggo – zaprojektowanego i zbudowanego w całości w Polsce – miał miejsce w listopadzie 2018 roku podczas Kongresu 590 i Warsaw Motor Show. Dzięki zmiennej geometrii podwozia, dwuosobowy Triggo pokonuje korki i parkuje ze swobodą jednośladu. Jego prędkość maksymalna to 90km/h. Baterie o łącznej pojemności 15 kWh zapewniają mu zasięg ok. 100 km.

Źródło: ISBnews