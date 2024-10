Odsetek Polaków deklarujących, że kiedykolwiek wykorzystywało gaz płynny LPG wynosi 41%, przy czym na terenach wiejskich i w mniejszych miejscowościach LPG używa co druga osoba (49%), wynika z 6. edycji badania EKObarometr, zrealizowanego przez SW Research we współpracy z Polską Organizacją Gazu Płynnego (POGP).

Ponadto płynny gaz LPG Polacy używają w samochodowych instalacjach gazowych (50%) i butlach do codziennego użytku, np. w kuchni (43%). Co czwarty Polak (28%) wskazuje na wykorzystanie gazu do celów rekreacyjnych, np. grilla. Blisko 7 na 10 użytkowników płynnego gazu LPG ocenia go jako bezpieczne źródło energii.

„Wyniki badania w sposób jednoznaczny dowodzą, że LPG pozostaje w Polsce ważnym paliwem – jako napęd dla samochodów oraz źródło ogrzewania na terenach wiejskich. Potencjał tego paliwa warto wykorzystać zatem właśnie tam – na obszarach słabo zurbanizowanych i peryferyjnych, o ograniczonym dostępie do infrastruktury, gdzie według danych Komisji Europejskiej odsetek ludności zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem energetycznym jest najwyższy” – powiedział dyrektor generalny POGP Bartosz Kwiatkowski, cytowany w komunikacie.

Jednocześnie ponad 43% Polaków uznaje LPG za paliwo ekologiczne, a ponad 50% ocenia, że do poprawy jakości powietrza i ograniczenia smogu przyczynia się wymiana pieców węglowych na kotły gazowe oraz używanie autogazu w samochodach. 43% Polaków uważa, że skala i formy wykorzystania gazu płynnego LPG w Polsce (zasilanie aut, ogrzewanie domów, butle) nie powinny być w żaden sposób ograniczane, wynika również z badania.

„Respondenci, którzy mieli doświadczenie w korzystaniu z gazu płynnego, doceniają jego znaczenie jako ekologicznego nośnika energii. Potwierdza się zatem pozytywne postrzeganie gazu płynnego jako alternatywnego źródła energii wśród polskiej populacji. LPG jest czystszym paliwem w porównaniu do węgla czy drogowych paliw płynnych, emitując mniej zanieczyszczeń i zmniejszając ogólny ślad węglowy. Ograniczając uwalnianie do atmosfery takich substancji jak dwutlenek siarki, tlenki azotu i cząstki stałe, z których wszystkie są szkodliwe dla zdrowia ludzkiego, wykorzystanie gazu płynnego przyczynia się do ograniczenia zjawiska smogu, który jest jednym z największych problemów cywilizacyjnych mniejszych miast i obszarów podmiejskich” – dodał Kwiatkowski.

Badanie przeprowadzono w kwietniu i maju br. techniką CAWI przez instytut badawczy SW Research na reprezentatywnej próbie 1 500 Polaków w wieku 16-80 lat.

Źródło: ISBnews