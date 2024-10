P.A. Nova pracuje nad sprzedażą dwóch obiektów typu „DIY” (Castorama) ze swojego portfela i spodziewa się finalizacji transakcji w 2025 r. przy przychodach łącznie ok. 100 mln zł, poinformował prezes Tomasz Janik. Spółka ocenia również, że poprawi przychody segmentu generalnego wykonawstwa (GW) w kolejnych okresach.

„Rozmawiamy o sprzedaży dwóch Castoram [w Kłodzku i Białej Podlaskiej] i to są najbliższe plany. Wartość tych dwóch obiektów przekracza 100 mln zł i zakładamy, że te transakcje powinny się wydarzyć w przyszłym roku. Co do nich, jesteśmy najbardziej zaawansowani” – powiedział Janik podczas konferencji prasowej.

Spółka ostrożnie szacuje, że z obu transakcji, po uwzględnieniu długu, odzyska łącznie ok. 40 mln zł.

„Myślę, że tak możemy przyjąć w perspektywie kolejnych 2-3 lat, że pewnie chcielibyśmy dwie transakcje tego typu rocznie prowadzić, żeby z tych transakcji uzyskiwać przychody na poziomie 100 mln zł” – powiedział także prezes.

Spółka ocenia również, że poprawi przychody segmentu generalnego wykonawstwa w kolejnych okresach.

„W zakresie generalnego wykonawstwa przychody [w I półroczu] były zbliżone do zeszłego roku, dlatego, że I półrocze było istotnie słabsze, jeżeli chodzi o ten portfel zleceń zewnętrznych. Ten portfel zaczęliśmy uzupełniać w II kw. 2024 i będziemy widzieli istotny wzrost przychodów w tym segmencie w III i IV kw. i mamy nadzieję, że ten wzrost przychodów w segmencie budowlanym będzie utrzymany również w […] 2025 r.” – wskazał Janik.

Zarząd poinformował także, że rozważa emisję obligacji w euro i na pewno podejmie decyzję w tej sprawie do końca roku.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży P.A. Nova sięgnęły 148,18 mln zł w I poł. 2024 r. wobec 210,7 mln zł rok wcześniej. Segment budowlany, deweloperski i inwestycyjny odnotował spadek o 64,5 mln zł r/r, segment najmu wzrost o 0,8 mln zł, a pozostałe segmenty – wzrost o 1,2 mln zł.

P.A. Nova jest firmą oferującą usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych i zarządzającą portfelem obiektów własnych. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. W 2023 r. miała 350,5 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews