Ministerstwo Infrastruktury analizuje projekt budowy nowego połączenia kolejowego z Warszawy do Gdańska, tzw. Centralnej Magistrali Kolejowej – Północ (CMK-Północ), jednak realizacja tej inwestycji to horyzont 2040 r., poinformował wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak podczas konferencji poświęconej m.in. komponentowi kolejowemu Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK).

„Jeśli chodzi o nowe połączenie z Warszawy do Gdańska, w ramach tzw. CMK-Północ, jesteśmy na etapie prac studialnych. Najbardziej zaawansowane są prace już projektowe dotyczące 'ygreka’ i tunelu dużych prędkości pod Łodzią. A te prace studialne zakładają pod nową linię do Gdańska czas przejazdu 100 minut, 45 minut mniej niż obecnie najszybsze pociągi w tej relacji, jadące istniejącą trasą przez Iławę. Z tej trasy więcej już nie 'wyciśniemy’, stąd analiza tego połączenia, które na trasie z Warszawy do Gdańska włączałoby w sieć komunikacyjną kolejową Płock, Grudziądz i w bliskiej odległości przez Włocławek – do aglomeracji toruńsko-bydgoskiej. To jest horyzont 2040” – powiedział Malepszak podczas konferencji prasowej.

„Szprychy składały się z linii nowych i istniejących. Te elementy całkowicie nowe, o których mówimy – długie odcinki – to jest 'ygrek’ i CMK-Północ. Takie odcinki o długości 300 km, nawet nieco ponad 300 km. Jeśli chodzi o część pierwotnych pomysłów, które znalazły się w łącznej puli 2 tys. km linii kolejowych, to dzisiaj – część z nich nie weszła nawet w etap studyjny. Tak że dzisiaj jeszcze nie chcemy rozstrzygać definitywnie, czy coś nie będzie realizowane, czy coś będzie modyfikowane, bo jesteśmy na etapie analiz” – dodał wiceminister, pytany które nowe linie kolejowe do CPK z poprzedniego projektu (tzw. szprychy) nie będą uwzględnione w nowym.

Premier Donald Tusk poinformował dziś, że w ramach komponentu kolejowego CPK powstanie sieć kolejowa umożliwiająca dojazd z Warszawy m.in. do Krakowa, Katowic, Wrocławia i Gdańska w czasie 100 minut, z pociągami osiągającymi prędkość 300-320 km/h. Zgodnie z jego słowami „początkiem będzie tzw. projekt ygrek”.

„Ygrek” to połączenie Warszawa – Poznań/Wrocław przez Łódź, z rozgałęzieniem w Sieradzu.

Źródło: ISBnews