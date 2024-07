Przestrzeń na obniżki stóp procentowych w Polsce pojawi się w 2025 r., ale powinny być „ostrożne i w najmniejszej możliwej skali”, poinformował członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Ludwik Kotecki. Jego zdaniem prezes NBP, który wskazał, że do takich ruchów dojdzie dopiero w 2026 r., mógł się „zwyczajnie pomylić”. W ocenie Koteckiego wciąż największym zagrożeniem dla wzrostu inflacji jest wysoka dynamika wynagrodzeń, ale ona zacznie z czasem gasnąć.

„Nie chcę komentować tych słów [prezesa Adam Glapińskiego, że obniżki stóp procentowych to kwestia dopiero 2026 r.]. To jest chyba stanowisko jedynie prezesa NBP, choć ta konferencja, jak pan zauważył, powinna służyć prezentacji stanowiska i dyskusji Rady. Inna interpretacja czy opinia, która się w NBP pojawiła, wskazywała na przejęzyczenie, że być może chodziło o inny rok” – powiedział Kotecki w rozmowie z Business Insider.

„Tak. Moim zdaniem prezes Glapiński się pomylił, ale to jego trzeba pytać o potwierdzenie tej swoistej forward guidance, czyli zapowiedzi, jak RPP zamierza w przyszłości kształtować swoją politykę pieniężną. Warunkiem wiarygodności forward guidance jest spójność zapowiedzi z dokonaną oceną bieżącej sytuacji gospodarczej i dalszych perspektyw, zwłaszcza w zakresie inflacji. W przypadku 2025 r. taka spójność istnieje, w przypadku 2026 r. jej nie widzę” – dodał, pytany, czy obniżki mogą nastąpić w 2025 r.

Według niego „świat zewnętrzny” będzie w przyszłym roku światem już niskiej inflacji. Po drugie, krajowa inflacja, pomijając przejściowy efekt wygaszania tarcz energetycznych, pokaże, że dynamika cen będzie kształtować się na poziomie 3-4%. To jest inflacja, która pozwala na rozpoczęcie odpowiedzialnej i poważnej dyskusji o obniżkach stóp procentowych.

„Myślę o dyskusji na temat stopniowego luzowania polityki pieniężnej, bo będzie już na to przestrzeń. Powinny to być ostrożne obniżki stóp procentowych, w najmniejszej możliwej skali, ale nie wykluczam, że to mogą być niepojedyncze decyzje” – powiedział także portalowi.

Pytany o skalę obniżek stóp procentowych w 2025 r. wskazał, że na odpowiedź jest za wcześnie.

„Potrzebujemy więcej danych z gospodarki. Na pewno jednak ostatnia lipcowa projekcja NBP jest bardziej optymistyczna niż ta z marca, jeśli chodzi o inflację. Bo w 2026 r. mamy niższą inflację, niż do tej pory prognozowano. Jeśli potwierdzą to projekcje z listopada tego roku i marca przyszłego roku, to nie będzie wątpliwości, że jest pole do obniżania stóp procentowych” – wymienił Kotecki w rozmowie z Business Insider.

„Ja mam na myśli przestrzeń do obniżki stóp procentowych na początku 2025 r. Czy ona pojawi się wcześniej? Myślę, że nie” – zaznaczył także.

Zgodnie z jego słowami najwięcej zależy od tego, jak będą się zachowywały wynagrodzenia.

„Według mnie, i mówię to już od wielu miesięcy, płace są głównym czynnikiem, którym powinna się przejmować Rada. Na pewno nie powinny być nim decyzje administracyjne dotyczące cen energii. To jest jedynie odstawianie środków przeciwbólowych, które aplikowaliśmy sobie, gdy inflacja wynosiła 18%. Teraz, gdy jest ona na poziomie 2-3%, czas na powrót do normalności” – powiedział.

„Spodziewam się, że będziemy także mieli pozytywny scenariusz z punktu widzenia polityki pieniężnej, czyli płace będą zmierzały najpierw w kierunku jednocyfrowego wzrostu, a później niewielkiego jednocyfrowego wzrostu. To też będzie oddziaływało w kierunku niższej inflacji” – dodał w wywiadzie.

Źródło: ISBnews