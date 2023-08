W przyjętym dziś przez rząd projekcie ustawy budżetowej na 2024 r. założono, że inflacja konsumencka sięgnie jednocyfrowego poziomu na koniec br., a wzrost PKB przyspieszy do 3% r/r w 2024 r. z dynamiką spożycia prywatnego +3,3% r/r, podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM). Wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie w 2023 r. 12,3 %, a w 2024 r. 9,8%.

„W 2024 r. nastąpi ożywienie gospodarcze, a wzrost PKB powinien osiągnąć 3%. Wpływ na to będzie miała spadająca inflacja, powrót do dodatniej dynamiki płac realnych w ujęciu całorocznym oraz polepszenie nastrojów konsumentów. W 2024 r., wraz z poprawą sytuacji gospodarczej oraz waloryzacją świadczenia „500+” do 800 zł, dynamika spożycia prywatnego osiągnie poziom 3,3%” – czytamy w komunikacie.

W 2024 r. nakłady brutto na środki trwałe ogółem powinny wzrosnąć o 4,4%, podano także.

„Wpływ na rosnącą dynamikę inwestycji będzie miało polepszenie sytuacji gospodarczej, a w dłuższym horyzoncie także oczekiwany przez rynek spadający koszt kapitału. W najbliższych latach przewidywany jest także wyraźny wzrost inwestycji publicznych, w tym zwiększenie zdolności obronnych kraju” – czytamy dalej.

W 2023 r. realne tempo wzrostu eksportu wyniesie 2%, w 2024 r., wraz z poprawą sytuacji gospodarczej na rynkach eksportowych, wzrost ten wyniesie 3,6%.

„Saldo obrotów bieżących w relacji do PKB zmieni się z -3% PKB w 2022 r. do 0,1% PKB w 2023 r. oraz 0% PKB w 2024 r.” – wskazano także.

„Oczekuje się, że inflacja w 2023 r. wyniesie średnio 12% (do końca 2023 r. inflacja spadnie do wartości jednocyfrowej), a w następnym roku 6,6%. Głównymi czynnikami, które będą wpływały na obniżanie się inflacji będą stabilizacja cen surowców energetycznych i żywności na rynkach światowych, relatywnie niska dynamika spożycia prywatnego w bieżącym roku oraz polityka pieniężna” – podsumowano w komunikacie.

Źródło: ISBnews