Wprowadzenie możliwości wystawiania faktur ustrukturyzowanych, skrócenie terminu zwrotu podatku dla podatników wystawiających wyłącznie takie faktury z 60 do 40 dni oraz zwiększenie zasobów dla przechowywania faktur to koszt dla budżetu państwa rzędu 124,53 mln zł w roku 2021, a w najbliższych dziesięciu latach – łącznie 653,43 mln zł, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Projekt ten, dostępny na stronach Rządowego Centrum Legislacji, został skierowany do konsultacji publicznych.

„Skrócenie terminu zwrotu podatku z 60 do 40 dni dla podatników VAT czynnych spowoduje przesunięcie dochodów budżetu państwa z tytułu podatku od towarów i usług w czasie i będzie miało ujemny wpływ na dochody budżetu państwa z tytułu podatku od towarów i usług. Zakładając, że w roku 2021 ze skróconego terminu zwrotu skorzysta 2% podatników, a w kolejnych 1%, to skutek finansowy dla roku 2021 wyniesie – 104,4 mln zł, a dla kolejnych lat – 52,2 mln zł (do roku 2027)” – czytamy w uzasadnieniu.

Ministerstwo Finansów, które jest autorem projektu szacuje, że w 2021 roku 10% podatników VAT zdecyduje się na korzystanie z systemu, co przełoży się na kwotę ponad 20 mln zł niezbędną dla inicjalnego zakupu infrastruktury.

W następnych latach przewiduje się 10-proc. wzrost zainteresowania usługą każdego roku, aż do poziomu 70% w roku 2027. W tym celu niezbędne jest ciągłe zwiększanie zasobów infrastrukturalnych dla przechowywania faktur oraz dla systematycznego zwiększenia możliwości analitycznych w związku z powiększającą się bazą danych, podano także.

Projekt ustawy wprowadza możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych, jako jednej z dopuszczanych form dokumentowania transakcji obok faktur papierowych i obecnie występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych. Faktury ustrukturyzowane będą wystawiane i otrzymywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj. Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Projektowane rozwiązanie ma charakter fakultatywny..

KSeF ma być systemem teleinformatycznym, w ramach którego będą obowiązywały (z drobnymi wyjątkami) obecne zasady wystawiania faktur. Stosowanie faktur ustrukturyzowanych będzie wymagało akceptacji odbiorcy takiej faktury, np. poprzez zaakceptowanie stosownego komunikatu w aplikacji e-Mikrofirma lub samego poboru faktur z systemu przez API. Projektowane rozwiązanie będzie oparte na modelu poświadczeń, tzn. wymagana będzie autoryzacja danej osoby w systemie. Faktury będą przygotowywane bezpośrednio w programach finansowo-księgowych podatnika oraz przesyłane do systemu poprzez API.

Poza podatnikiem faktury ustrukturyzowane będzie mógł wystawić lub będzie mógł mieć do nich dostęp podmiot uprawniony do dostępu do KSeF. Wprowadza się możliwość uprawnienia do wystawiania faktur ustrukturyzowanych w imieniu podatnika np. dla biura rachunkowego lub konkretnej osoby, podano także.

Zgodnie z projektem podatnicy, którzy zdecydują się wystawiać faktury ustrukturyzowane za pośrednictwem KSeF zostaną zwolnieni z obowiązku ich przechowywania i archiwizacji. Jeżeli będą – w danym okresie rozliczeniowym wystawiać wyłącznie faktury ustrukturyzowane oraz spełnią pozostałe warunki będą mogli skorzystać ze skróconego do 40 dni terminu zwrotu podatku VAT.

Źródło: ISBnews