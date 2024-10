Kluczem zrównoważonego miksu energetycznego w Polsce są farmy wiatrowe oraz fotowoltaika. Dlatego tak ważne są uproszczenie przepisów, przyspieszenie procedur oraz modernizacja infrastruktury.

Wszystkie technologie OZE są potrzebne, bo każda technologia OZE pracuje w innych godzinach, z inną wydajnością. Nie tylko fotowoltaika sama jest nam potrzebna i nie tylko same wiatraki. Odpowiedni, inteligentny i ekonomicznie zbilansowany miks jest bardzo ważny. Farmy wiatrowe i fotowoltaiczne świetnie razem współpracują. Farmy wiatrowe mają przy tym wyższą efektywność, więc owszem one, można powiedzieć, jakby były droższe, ale nie per kilowatogodzina wyprodukowana. To jest najtańsza energia wyprodukowana obecnie na rynku

mówi Marta Głód, Dyrektor ds. Rozwoju Projektów, OX2 Polska