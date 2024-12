Ministerstwo Infrastruktury analizuje raport z audytu w Polskich Liniach Lotniczych LOT (PLL LOT) i nie wyklucza złożenia wniosku o przeprowadzenie kolejnego audytu, bardziej nakierowanego na rozwój i strategię spółki, poinformował wiceminister w tym resorcie i pełnomocnik ds. budowy CPK Maciej Lasek. Obecnie w PLL LOT został ogłoszony konkurs na prezesa i wiceprezesa ds. finansowych, który – w ocenie wiceministra – będzie trwał ok. 2 miesięcy.

„Nie wykluczamy, że będziemy wnioskować o przeprowadzenie nowego audytu, bardziej ukierunkowanego na rozwój, na strategię” – powiedział Lasek na posiedzeniu sejmowej podkomisji.

Przypomniał, że MI analizuje raport dot. sytuacji w PLL LOT, zlecony jeszcze przez poprzednie kierownictwo Ministerstwa Aktywów Państwowych.

„Te audyty były prowadzone siłami Polskiej Grupy Lotniczej, czyli w pewnym sensie udziałowca PLL LOT. Ten audyt zakończył się we wrześniu tego roku. Zawierał szereg informacji, do których powinien odnieść się zarząd PLL LOT. Zarząd PLL LOT otrzymał wyniki tego audytu w dniu 26 listopada 2024 roku z terminem ustosunkowania się do dnia 4 grudnia. Następnego dnia, czyli w zasadzie tego samego dnia, nastąpiła też zmiana w podległości [nadzór nad PGL został przekazany z MAP do MI]. My ten raport w tej chwili analizujemy w Ministerstwie [Infrastruktury]” – powiedział wiceminister.

Poinformował, że zmiany w PLL LOT zostały zakończone wczoraj. Obecnie trwa konkurs na prezesa i wiceprezesa ds. finansowych w spółce.

„Polskie Linie Lotnicze LOT mają ustabilizowaną sytuację zarządu. Został ogłoszony konkurs na prezesa oraz konkurs na członka zarządu do spraw finansowych” – przypomniał.

„Ten konkurs będzie długi, pewnie w okolicach 2 miesięcy będzie trwał, ale do tego czasu spółka ma zapewniony komfort pracy taki, żeby wszystkie elementy czy procesy inwestycyjne, które były prowadzone, były prowadzone bez przeszkód” – ocenił.

W 2023 r. PLL LOT miały 10 mln pasażerów.

Źródło: ISBnews