Kolejowe przewozy pasażerskie w Polsce wzrosły o 2,7% r/r do 31,3 mln pasażerów w lipcu br. W ujęciu pracy przewozowej wzrosły o 2,6% r/r do 2,7 mld pasażerokilometrów, podał Urząd Transportu Kolejowego (UTK).

„W lipcu z usług kolei skorzystało ponad 31,3 mln osób. W zestawieniu rok do roku to wzrost o 0,8 mln osób (+2,7%). Wykonana praca przewozowa wyniosła prawie 2,7 mld pasażerokilometrów i była wyższa o 0,1 mld pasażerokilometrów (+2,6%) niż w lipcu 2022 r. Praca eksploatacyjna ukształtowała się na poziomie ponad 16,8 mln pociągokilometrów – o prawie 0,6 mln pociągokilometrów więcej (+3,6%) niż przed rokiem. Lipiec 2023 r. w przypadku liczby pasażerów, wartości pracy przewozowej i eksploatacyjnej oznacza najwyższe wartości uzyskane dotychczas w tym miesiącu od 2012 r. Średnia odległość przejazdu jednego pasażera wyniosła prawie 86 km i jest to wartość przybliżona do wyniku uzyskanego w lipcu 2022 r.” – czytamy w komunikacie.

Lipiec w przewozach pasażerskich, zgodnie z tendencją sezonową, był lepszy również w porównaniu do czerwca 2023 r. W zestawieniu miesiąc do miesiąca kolej obsłużyła o prawie 0,1 mln pasażerów więcej (+0,3%), praca przewozowa była o prawie 0,4 mld pasażerokilometrów wyższa (+15,6%), a praca eksploatacyjna wzrosła o ponad 1,2 mln pociągokilometrów (+7,7%). W okresie wakacji wydłuża się również przeciętna długość podróży, jaką pokonuje pasażer kolei. W lipcu 2023 r. średnia odległość przejazdu 1 pasażera zwiększyła się o ponad 11 km w porównaniu do czerwca 2023 r., tj. z 74,3 km w czerwcu do 85,6 km w lipcu.

„Ogółem od stycznia do lipca tego roku pociągami podróżowało prawie 213 mln osób, wykonano pracę przewozową na poziomie przekraczającym 14,6 mld pasażerokilometrów, a wartość pracy eksploatacyjnej wyniosła prawie 110,3 mln pociągokilometrów. W porównaniu do analogicznego okresu w 2022 r. nastąpił wzrost o 24,4 mln osób (+12,9%) w liczbie pasażerów, o ponad 1,4 mld pasażerokilometrów (+11%) w pracy przewozowej i o 2,2 mln pociągokilometrów (+2%) w wykonanej pracy eksploatacyjnej” – zakończono.

Źródło: ISBnews