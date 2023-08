Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) kwotę 31,49 mln zł w gotówce, podał ZUS.

Łącznie w sierpniu do OFE przekazano 382,65 mln zł. Od początku roku było to 2 860,74 mln zł.

W 2022 r. ZUS przekazał OFE łącznie 3 824,02 mln zł. W 2021 r. ZUS było to 3 493,64 mln zł, w 2020 r. ZUS – 3 198,32 mln zł, w 2019 r. – 3 198,81 mln zł, w 2018 r. – 3 047,46 mln zł, a w 2017 r. – 2 932,76 mln zł. W 2016 r. było to 2 878,87 mln zł, w 2015 r. – 2 558,24 mln zł, zaś w 2014 roku transfer środków z ZUS do funduszy wyniósł 8 201,3 mln zł.

