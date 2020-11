Komisja Europejska notyfikowała przesunięcie 32 mln euro środków z polityki spójności na zakup sprzętu medycznego w woj. lubuskim oraz dopłaty do wynagrodzeń pracowników, dotkniętych pandemią COVID-19, poinformowała Komisja.

Zmiany dotyczą Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Z notyfikowanej kwoty 10 mln euro zostanie skierowane na wsparcie skierowanego do małych i średnich firm szczególnie dotkniętych negatywnymi skutkami koronawirusa. Za kolejne 10 mln euro zostaną zakupione respiratory i sprzęt medyczny. Pozostała część trafi do szpitali, podmiotów działających w sektorze pomocy społecznej oraz na dopłaty do wynagrodzeń pracowników i pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne.

Modyfikacje programów są możliwe dzięki wcześniejszemu przyjęciu przez Komisję rozwiązań, umożliwiających państwom członkowskim wykorzystanie funduszy polityki spójności do wspierania sektorów najbardziej dotkniętych pandemią, takich jak opieka zdrowotna, MŚP i rynek pracy.

Źródło: ISBnews