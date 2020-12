Komisja Europejska (KE) zakończyła wstępne rozmowy z firmą farmaceutyczną Novavax w celu zakupu jej potencjalnej szczepionki przeciwko COVID-19. Planowana umowa umożliwi wszystkim państwom członkowskim zakup 100 mln dawek potencjalnej szczepionki i opcję zamówienia dodatkowo do 100 mln dawek, poinformowała Komisja

Dotychczas Komisja podpisała umowy z firmami AstraZeneca, Sanofi-GSK, JanssenPharmaceutical NV, BioNtech-Pfizer, CureVac oraz Moderna.

„Jesteśmy bliscy dodania siódmej obiecującej szczepionki do naszego zestawu, a zatem zwiększamy szanse na dostęp do bezpiecznej i skutecznej szczepionki. Wszystkie państwa członkowskie muszą teraz zapewnić, że są gotowe do rozpoczęcia szczepień z użyciem niektórych z nich od początku 2021 r., jak tylko badania dowiodą, że szczepionka jest bezpieczna i skuteczna” – powiedziała komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stella Kyriakides, cytowana w komunikacie.

Novavax to biotechnologiczna firma opracowująca szczepionki nowej generacji przeciwko poważnym chorobom zakaźnym. Firma pracuje nad szczepionką podjednostkową białkową, która obecnie znajduje się w fazie 3 badań klinicznych.

Decyzja Komisji o wsparciu dla tej szczepionki opiera się na rzetelnym podejściu naukowym, zastosowanej technologii, doświadczeniu firmy w opracowywaniu szczepionek i jej zdolności produkcyjnej, która pozwoli zaspokoić zapotrzebowanie wszystkich państw członkowskich UE, podano także.

W czerwcu Komisja Europejska przedstawiła europejską strategię dot. przyspieszenia rozwoju, produkcji i wdrożenia skutecznych i bezpiecznych szczepionek przeciwko COVID-19. W zamian za prawo do zakupu określonej liczby dawek szczepionki w określonym terminie Komisja finansuje – na podstawie umów zakupu z wyprzedzeniem – część kosztów, które producenci szczepionek muszą ponieść na początkowym etapie. Przekazane środki traktowane są jako zaliczka na szczepionki, które zostaną faktycznie zakupione przez państwa członkowskie.

Źródło: ISBnews