Posłowie Konfederacji wnieśli do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który zakłada częściową likwidację tego podatku dla dochodów z obligacji Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego i wkładów do 100 tys. zł. Ugrupowanie chce, by projektowane rozwiązanie weszło w życie od przyszłego roku.

„Wnioskodawcy proponują częściową likwidację 'podatku Belki’ sprowadzającą się do zwolnienia dochodów z obligacji Skarbu Państwa (oraz j.s.t.) oraz wkładów oszczędnościowych do łącznej wysokości 100 tys. zł. Tak wysoka kwota wolna oznacza de facto 'likwidację’ tego podatku dla większości oszczędzających Polaków” – czytamy w uzasadnieniu.

Projekt zakłada ograniczony pobór tego podatku, zamiast rozwiązania, w którym jest on pobierany na bieżąco przez płatnika.

„Wnioskodawcy stoją na stanowisku, iż wprowadzenie kwoty wolnej od podatku od zysków kapitałowych stworzy środowisko przyjazne oszczędzaniu i inwestycjom, co pozytywnie wpłynie na podatników, którzy odczuwają wszechobecną drożyznę, jak i długoterminowo na PKB kraju. Położy kres absurdalnemu opodatkowaniu strat oraz nie będzie stanowić dużej luki w budżecie państwa” – podano także.

Projekt zakłada, że rozwiązanie to miałoby wejść w życie od przyszłego roku.

Obniżkę tzw. podatku Belki deklarował także rząd. W maju br. minister finansów Andrzej Domański zapowiadał, że przygotowywana przez rząd obniżka podatku od zysków kapitałowych – tzw. podatku Belki – zostanie wprowadzona od 1 stycznia 2025 r.

Podatek od dochodów kapitałowych, czyli tzw. podatek Belki, został wprowadzony w 2002 roku przez rząd Leszka Millera, w którym Marek Belka był wicepremierem i ministrem finansów. Początkowo stawka podatku wynosiła 20% i obejmowała zyski z oszczędności od depozytów i lokat bankowych. W 2004 roku rozszerzono opodatkowanie również o dochody kapitałowe pochodzące z inwestycji giełdowych; jednocześnie obniżono podatek do 19%.

