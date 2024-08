IMC odnotowało 21,7 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł.2024 r. wobec 6,44 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 28,48 mln USD wobec 8,65 mln USD zysku rok wcześniej. EBITDA znormalizowana sięgnęła 37,68 mln USD wobec 17,06 mln USD zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 108,32 mln USD w I poł. 2024 r. wobec 71,95 mln USD rok wcześniej.

„Wyższe przychody w pierwszym półroczu to konsekwencja 78% wzrostu sprzedaży zbóż i nasion oleistych w porównaniu z analogicznym okresem w 2023 r. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku IMC sprzedała 674,1 tys. ton w porównaniu do 378,7 tys. ton w pierwszym półroczu 2023. Znaczący wzrost wynikał ze stabilnego funkcjonowania tak zwanego 'korytarza zbożowego’ na Morzu Czarnym, który został zapewniony przez Siły Zbrojne Ukrainy” – podała spółka w komunikacie.

„Jednocześnie w całym okresie sprawozdawczym zanotowano niższe ceny zbóż i nasion oleistych w porównaniu do pierwszej połowy 2023 r. W szczególności średnia ważona cena kukurydzy w zestawieniu z cenami analogicznego okresu sprzed roku spadła o 23% (147 USD/t vs. 190 USD/t), cena pszenicy o 25% (165 USD/t vs. 221 USD/t), a cena słonecznika obniżyła się o 11% (333 USD/t vs. 375 USD/t)” – podano.

Spółka podała też, że przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły 25,4 mln USD (12,6 mln USD w I poł. 2023 r.). Z kolei przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej wyniosły 13,2 mln USD. Oprócz corocznych planowych inwestycji w odnowienie floty maszyn rolniczych, IMC zainwestowało około 11 mln USD w 140 własnych wagonów kolejowych, wykorzystywanych do transportu zboża.

Poprawa wyników pozwoliła również na zmniejszenie zadłużenia odsetkowego. Na 30 czerwca 2024 r. całkowity dług IMC wynosił 41,9 mln USD (45,7 mln USD na 31 grudnia 2023 r.), wskazano także.

IMC jest zintegrowaną grupą rolniczą działającą na terenie Ukrainie. Jej główne kierunki działalności to: produkcja płodów rolnych (kukurydza, pszenica, słonecznik) oraz magazynowanie płodów rolnych. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r. W 2023 r. IMC wypracowała 139,5 mln USD przychodów.

Źródło: ISBnews