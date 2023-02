Bank centralny nie stara się „awanturniczo” umacniać złotego i chce, aby polska waluta amortyzowała wstrząsy, które przynosi koniunktura światowa, poinformował prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński.

„Dbamy o to, żeby kurs złotego był właściwy i żeby złoty był mocną walutą. Nigdy nie dążyliśmy do osłabienia polskiego złotego, jak nam niektórzy zarzucali. Ale też awanturniczo nie staramy się, żeby ten kurs rósł. Nie ma takiej potrzeby. On właśnie ma być wolny – raz rosnąć, raz słabnąć. Ma amortyzować te wstrząsy, które przynosi koniunktura światowa. To jest taki nasz zderzak” – powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

W komunikacie po zakończonym wczoraj posiedzeniu RPP powtórzono, że NBP może stosować interwencje na rynku walutowym, w szczególności w celu ograniczenia niezgodnych z kierunkiem prowadzonej polityki pieniężnej wahań kursu złotego.

Źródło: ISBnews