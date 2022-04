Według stanu na koniec grudnia 2021 r. w rejestrze REGON wpisanych było 806,3 tys. podmiotów gospodarki narodowej zlokalizowanych na obszarach przygranicznych na terenie Polski. Stanowiło to 16,7% ogólnej liczby podmiotów w kraju. W porównaniu z 2020 r. liczba podmiotów w analizowanej strefie zwiększyła się o 24,5 tys., tj. o 3,1% (w całym kraju: o 3,7%), podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W strefie przygranicznej na 1 000 ludności przypadało w 2021 roku 111,1 podmiotów, czyli poniżej średniej krajowej, która wyniosła 126,7. W poprzednim roku wskaźniki te wyniosły odpowiednio: 107,3 i 121,9.

„Najwięcej podmiotów na 1 000 ludności w 2021 r. odnotowano w strefie przy granicy z Niemcami – 140,7 (przed rokiem – 136,4), następnie przy granicy z Czechami – 114,6 (w 2020 r. – 111). W strefie przy pozostałych odcinkach granicy liczba podmiotów na 1 000 ludności była mniejsza niż średnia dla obszaru przygranicznego Polski jako całości. Najmniejsza liczba podmiotów na 1000 ludności wystąpiła przy granicy z Ukrainą – 85,9, następnie w strefie przy granicy z Litwą – 89,8 (przed rokiem odpowiednio: 82,8 i 87,1)” – czytamy w informacji.

Spośród poszczególnych części obszaru przygranicznego, w 12 województwach, najwięcej podmiotów na 1 000 ludności przypadało na strefy w: zachodniopomorskim (163,7), następnie pomorskim (135,4) i dolnośląskim (127,2). Wskaźniki te dla wymienionych województw ogółem wyniosły odpowiednio: 142,7; 141,5; 142,5. Najmniej podmiotów gospodarki narodowej na 1 000 ludności przypadało w strefie przygranicznej znajdującej się w województwie mazowieckim (81,7), a następnie lubelskim (83,2) i podkarpackim (89,4). Wartości te były niższe aniżeli wskaźniki dla poszczególnych województw ogółem, które wyniosły odpowiednio: 171,2; 95,6; 92,9. Należy zaznaczyć, że w przypadku województwa mazowieckiego powierzchnia strefy przygranicznej jest relatywnie mała, a potencjał regionu zlokalizowany jest głównie w stolicy kraju, podano także.

Wśród podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON i prowadzących działalność na terenie strefy przygranicznej Polski znaczny odsetek stanowiły podmioty gospodarki narodowej należące do sekcji: handel; naprawa pojazdów samochodowych – 20,6% (w kraju – 20,8%), budownictwo – 15,7% (w kraju – 13,8%), przetwórstwo przemysłowe – 8,3% (w kraju – 8,2%) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 7,9% (w kraju – 10,7%). Podmioty z sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych oraz budownictwo miały największy udział (powyżej 10%) w każdej z poszczególnych części strefy analizowanej według krajów sąsiadujących, przy czym w strefie przygranicznej ze Słowacją znaczny udział stanowiły również podmioty zaliczane do sekcji przetwórstwo przemysłowe (9,8%).

W rejestrze REGON w końcu 2021 roku wpisanych było 62,0 tys. spółek handlowych prowadzących działalność gospodarczą na terenie strefy przygranicznej, tj. 10,4% ogółu zarejestrowanych spółek handlowych w kraju. Liczba spółek handlowych działających w 2021 r. w strefie przygranicznej wzrosła, w porównaniu z 2020 r., o 3 787 jednostek, tj. o 6,5% (w kraju wzrosła o 7,6%).

„W grupie spółek handlowych istotną rolę odgrywają spółki z udziałem kapitału zagranicznego, których obecność może świadczyć o atrakcyjności inwestycyjnej danego regionu. Liczba podmiotów gospodarki narodowej działających w 2021 r. na obszarach przygranicznych w formie spółek z udziałem kapitału zagranicznego (8716) stanowiła 14,1% ogółu spółek handlowych strefy (w kraju odsetek ten wyniósł 13,8%). Ich liczba zwiększyła się w porównaniu z poprzednim rokiem o 146 jednostek, tj. o 1,7% (w kraju o 4,1%). W pięciu częściach strefy przygranicznej (analizowanych według krajów sąsiadujących) odnotowano wzrosty – największy przy granicy z Białorusią (o 175 spółek), natomiast w dwóch częściach strefy liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zmniejszyła się – przy granicy z Czechami o 24 jednostki, a przy granicy z Niemcami o 22 jednostki” – podał także GUS.

W strefie przygranicznej na terenie Polski znajduje się 85 powiatów. Obejmują one obszar prawie 75 tys. km2 (23,9% powierzchni Polski), który zamieszkuje 7,3 mln osób (19% ludności Polski).

Źródło: ISBnews