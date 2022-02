Liczba rocznych zeznań PIT złożonych poprzez system Twój e-PIT sięgnęła ponad 1 mln, podało Ministerstwo Finansów.

„Usługa Twój e-PIT cieszy się niesłabnącą popularnością. Mamy już milion złożonych zeznań. Cieszymy się, że podatnicy tak chętnie korzystają z naszych e-rozwiązań. Jesteśmy otwarci na potrzeby naszych klientów. Oferujemy im nowoczesne usługi, które spełniają ich oczekiwania. Stawiamy na cyfryzację, dzięki której coraz więcej spraw podatkowych można załatwiać przez internet” – powiedziała szefowa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) Magdalena Rzeczkowska, cytowana w komunikacie.

„Dzięki usłudze Twój e-PIT podatnicy mogą w wygodny i bezpieczny sposób, złożyć zeznanie, bez konieczności wychodzenia z domu. W ramach usługi mają dostęp do historii swoich e-PITów, a także do innych naszych e-usług oferowanych przez e-Urząd Skarbowy. Co ważne, rozliczając się elektroniczne dostaną szybciej zwrot podatku – urząd skarbowy zwróci im nadpłatę w ciągu 45 dni” – dodała zastępca szefa KAS Anna Chałupa.

W 2022 r. KAS przygotowała na podstawie posiadanych przez siebie danych zeznania roczne za 2021 r. dla 23 295 876 podatników.

Podatnicy korzystający z usługi złożyli już ponad 1 mln formularzy PIT za 2021 rok, w tym:

*· 843,5 tys. deklaracji PIT-37,

*· 117,8 tys. deklaracji PIT-28,

*· 26,9 tys. deklaracji PIT-38,

*· 6,6 tys. deklaracji PIT-36.

*· 6,9 tys. oświadczeń PIT-OP.

Dostęp do usługi możliwy jest wyłącznie przez e-Urząd Skarbowy na stronie podatki.gov.pl.

Do uruchomionego 1 lutego 2021 r. e-Urzędu Skarbowego podatnicy logowali się już ponad 58,4 mln razy.

Źródło: ISBnews