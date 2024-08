Ministerstwo Finansów nie wyklucza możliwości obniżenia składki zdrowotnej nie od 1 stycznia 2025 r. – jak wcześniej planowano – ale np. od II kw. czy III kw. 2025 r. i wprowadzenia wariantu przejściowego, wynika z wypowiedzi wiceministra finansów Jarosława Nenemana.

„Nie wykluczam takiej opcji, nic nie wykluczam. […] Być może będzie jakiś wariant przejściowy i wariant docelowy, być może będzie wariant docelowy już z jakimś elementem przejściowym po drodze, innymi słowy, że uchwalimy przepisy, które będą docelowe, a w przejściowym okresie będzie inaczej” – powiedział Neneman w Tok FM.

Pytany też, czy obniżka składki mogłaby wejść w życie później niż od 1 stycznia 2025 r. – jak zapowiadano – czyli np. od 1 kwietnia przyszłego roku, Neneman powiedział” „Nie wykluczam takiej możliwości, wszystko zależy od tego, co zostanie wydyskutowane, jesteśmy w dialogu z ZUS-em”.

„Zrobiliśmy takie spotkanie […], gdzie zaczęliśmy rozmawiać, co jest, a co nie jest możliwe. […] Bardziej teraz rozumiem, co ZUS może zrobić szybko, a czego nie może zrobić szybko i […] części tych zmian, które wymagają przeorania systemu informatycznego, ich się nie da zrobić. Tak to być może będzie potrzeba pierwszego kwartału – pierwszego albo drugiego, nie przesądzajmy. Natomiast są zmiany, które są możliwe do przeprowadzenia szybko” – podkreślił wiceminister.

Minister finansów Andrzej Domański informował pod koniec lipca, że na obniżkę składki zdrowotnej ma w przyszłym roku trafić z budżetu państwa kwota 4 mld zł.

