Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska nie wyklucza wprowadzenia bonu energetycznego także w roku przyszłym, ale – w jej ocenie – obecny system wsparcia odbiorców energii powinien zostać zastąpiony rozwiązaniem systemowym.

„Nie wykluczamy, że w przyszłym roku ten bon będzie, chociaż […] dla mnie osobiście ten program powinien zostać zastąpiony rozwiązaniem systemowym i nad takim też pracujemy” – powiedziała Hennig-Kloska w Polskim Radiu.

W ocenie minister, „trwałe systematyczne wsparcie” osób, które są w ubóstwie energetycznym, powinno być związane właśnie z poprawą efektywności energetycznej ich gospodarstw domowych, „tak by ich z tego ubóstwa energetycznego wyciągać”.

W tym tygodniu Sejm przyjął ustawę, wprowadzającą cenę maksymalną dla gospodarstw domowych na poziomie 500 zł/MWh do końca września przyszłego roku i dla samorządów oraz odbiorców wrażliwych na poziomie 693 zł/MWh do końca marca przyszłego roku.

„Ta ustawa będzie rozpatrywana na najbliższym posiedzeniu Senatu. Jest wpisana już w harmonogram, co bardzo mnie cieszy. Dobrze by było, żeby jak najszybciej trafiła na biurko pana prezydenta. Będą poprawki, to oczywiście będziemy się nad nimi w Sejmie ponownie pochylać. Jest jeszcze przestrzeń, by tę ustawę powtórnie w Sejmie rozpatrzyć w tym samym tygodniu praktycznie” – powiedziała Hennig-Kloska.

Źródło: ISBnews