Europejski Bank Centralny (EBC) prawdopodobnie dokona kolejnych obniżek stóp procentowych we wrześniu i grudniu br., choć tempo cięć nie jest zagwarantowane z uwagi na podwyższoną w nowych projekcjach EBC ścieżkę przyszłej inflacji, uważa szef działu analiz rynkowych Ebury Matthew Ryan, CFA.

„Można to określić jedynie jako 'jastrzębie cięcie’ ze strony EBC. Stopy zostały obniżone po raz pierwszy od pięciu lat, ale zostało to niemal całkowicie wycenione przez rynki, a inwestorzy byli znacznie bardziej zainteresowani komunikacją banku. Tak jak przewidywaliśmy, Rada Prezesów unikała wstępnego zobowiązania się do ścieżki stóp i nadal będzie przyjmować podejście całkowicie zależne od nadchodzących danych o inflacji” – napisał Ryan w komentarzu po decyzji i konferencji prasowej EBC.

W ocenie analityka, uwagi prezes EBC Christine Lagarde na temat gospodarki strefy euro były stosunkowo optymistyczne (EBC oczekuje ożywienia, częściowo ze względu na rosnące dochody realne). Prognozy inflacyjne banku zostały również podniesione na lata 2024 i 2025, co może budzić dalsze wątpliwości co do tempa dodatkowych obniżek stóp procentowych po posiedzeniu w tym miesiącu, wskazał Ryan.

„Na tym etapie podtrzymujemy jednak nasze oczekiwanie co do dwóch kolejnych cięć w tym roku we wrześniu i grudniu. Chociaż jest to dalekie od bycia zagwarantowanym i najwyraźniej zbyt wcześnie na anonsowanie przez urzędników EBC, wskazanie Lagarde, że bank ma pewność co do przyszłej ścieżki, sugeruje, że dalsze poluzowanie jest w przygotowaniu na nadchodzących posiedzeniach politycznych” – podsumował.

EBC obniżył trzy podstawowe stopy procentowe o 25 pb. Oznacza to, że stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu i depozytu w banku centralnym spadną do odpowiednio: 4,25%, 4,50% i 3,75%, ze skutkiem od 12 czerwca 2024. W czerwcowych projekcjach makroekonomicznych ekspertów Eurosystemu oczekiwania co do inflacji ogółem, jak i inflacji bazowej zostały zrewidowane w górę na 2024 i 2025 rok.

Analitycy oczekiwali obniżki stóp procentowych przez EBC o 25 pb.

Prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński powiedział podczas dzisiejszej konferencji, że decyzja EBC o obniżce stóp procentowych nie ma znaczącego wpływu na politykę pieniężną w Polsce, natomiast powinna doprowadzić do lekkiego umocnienia się złotego.

