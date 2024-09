Narodowy Bank Polski (NBP) poinformował o złożeniu do prokuratury przez pełnomocnika NBP zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez marszałka Sejmu Szymona Hołownię oraz przewodniczącego Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej (KOK) Zdzisława Gawlika.

„Zawiadomienie dotyczy bezprawnych i bezpodstawnych czynności podejmowanych przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szymona Hołownię oraz Przewodniczącego Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej Zdzisława Gawlika w odniesieniu do wstępnego wniosku o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu Pana prof. Adama Glapińskiego Prezesa Narodowego Banku Polskiego – pomimo braku podstaw prawnych i faktycznych do określonych działań, w tym ze względu na niezastosowanie się do powszechnie obowiązujących i ostatecznych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, czym każda z powołanych osób przekroczyła swoje uprawnienia, tj. o czyny z art. 231 § 1 KK” – czytamy w komunikacie.

Wczoraj prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński stwierdził w swoim oświadczeniu, że wszystkie sformułowane we wstępnym wniosku grupy posłów na Sejm z 26 marca 2024 r. o pociągnięcie go do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu zarzuty w rzeczywistości nie mają „żadnego uzasadnienia tak faktycznego, jak i prawnego”. Zaapelował o „zaniechanie działań o charakterze czysto politycznym”.

Niniejsza procedura została wszczęta „z powodu rzekomego złamania przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ustaw”, w związku z zajmowanym przeze niego stanowiskiem prezesa NBP, wskazał szef banku centralnego.

Kolejne posiedzenie sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej w sprawie wniosku o Trybunał Stanu dla Adama Glapińskiego zaplanowano na 24 września.

Źródło: ISBnews