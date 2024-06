Polska Izba Handlu (PIH) jest przeciwna poselskiemu projektowi ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta i negatywnie ocenia proponowane rozwiązania w zakresie dodatkowych kosztów dla przedsiębiorców, jakie wiążą się z proponowaną nowelizacją ustawy, podała PIH.

„Obecne przepisy dotyczące zakazu handlu w niedzielę są korzystne dla zdecydowanej większości małych i średnich przedsiębiorców działających w handlu, dla których największym zagrożeniem są duże sieci dyskontowe. W chwili wejścia ograniczeń handlu w niedziele wydały one setki milionów złotych na kampanie marketingowe, które zachęciły konsumentów do przeniesienia zakupów na piątki i soboty. Istniejący katalog wyłączeń, przede wszystkim z tym pozwalającym właścicielom małym sklepów stanąć za ladą w niedzielę, to sposób, aby mniejsi przedsiębiorcy mogli nawiązać walkę konkurencyjną z dużymi podmiotami” – powiedział prezes PIH Maciej Ptaszyński, cytowany w komunikacie.

„Z naszej perspektywy zmiana obecnych przepisów dotyczących handlu w niedzielę w żaden sposób nie przyczyni się do poprawy sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw z branży spożywczej. Na etapie konsultacji społecznych wystąpimy zdecydowanie przeciwko inicjatywie zmiany obowiązujących przepisów” – dodał.

PIH wskazała, że zgodnie z dostępnymi danymi, koszty działalności w ciągu ostatnich 8 lat w sektorze MŚP wzrosły ogółem o 82%. W efekcie 96% mniejszych firm deklaruje zaniepokojenie związane z prowadzeniem działalności w 2024 roku – wyższych cen energii, surowców i materiałów boi się 54% przedsiębiorstw, a 52% obawia się rosnących kosztów pracy.

„Wzrost kosztów na pensje i, jak wskazują eksperci, dalsze podwyżki średnich wynagrodzeń w gospodarce przekraczające 11% r/r negatywnie wpływają na poziom zatrudnienia. Coraz wyższa presja płacowa jest szczególnie niebezpieczna dla MŚP i ma również wpływ na zwiększanie kosztów prowadzenia działalności, w niektórych przypadkach oznaczając konieczność zamykania różnych firm. Co więcej, w wielu regionach kraju konsumenci nie zgodzą się na wzrost płac przeniesiony bezpośrednio na ceny i po prostu zrezygnują z zakupów w sklepach prowadzonych przez przedsiębiorców MŚP” – podkreśliła PIH.

„Dlatego też należy negatywnie ocenić proponowane rozwiązania w zakresie dodatkowych kosztów, jakie wiążą się z proponowaną nowelizacją ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Postulat zachowania obecnych rozwiązań dotyczących ograniczenia handlu w niedzielę podnosiliśmy już w 10 postulatach handlu dla nowego rządu, które wystosowaliśmy w grudniu. Argumentację tę przedstawiliśmy również Przewodniczącemu Komisji Gospodarki i Rozwoju panu Ryszardowi Petru na spotkaniu z przedsiębiorcami w lutym” – napisano w materiale.

PIH zaznaczyła też, że w najnowszych sondażach opinii publicznej już zdecydowanie ponad połowa Polaków popiera obowiązujące przepisy dotyczące niedzielnego handlu.

„Konsumenci oczekują szanowania ich nawyków zakupowych, a my jako organizacja reprezentująca handel apelujemy o utrzymanie obecnych regulacji oraz dbanie o stabilność i przewidywalność stanowionego prawa” – czytamy w komunikacie.

Projekt nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni oraz ustawy – Kodeks pracy został wniesiony przez Posłów Polska 2050 i zakłada wprowadzenie dwóch niedziel handlowych w miesiącu.

Źródło: ISBnews