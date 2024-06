Cavatina – właściciel m.in. Resi Capital oraz akcjonariusz kontrolujący spółki giełdowej Cavatina Holding – odnotowała w 2023 r. 45% wzrostu skonsolidowanego zysku netto do ok. 97 mln zł i zwiększyła sumę bilansową o niemal 900 mln zł do 3 801 mln zł, podała spółka. Grupa kapitałowa w minionym roku znacznie wzmocniła aktywność na rynku mieszkaniowym i podmioty działające w jej ramach mają zabezpieczony portfel projektów umożliwiających realizację łącznie blisko 7 tys. mieszkań, dodano.

„Zgromadzone wewnątrz Grupy kompetencje związane z całym procesem deweloperskim pozwoliły na szybkie przeniesienie wagi bilansu w stronę działalności mieszkaniowej. Na koniec 2023 roku portfolio projektów mieszkaniowych ukończonych i będących w realizacji obejmowało 7 inwestycji w Krakowie, Katowicach, Łodzi i Wrocławiu – WiMa Apartments oraz Belg Apartments realizowane przez Cavatina Holding SA, a także Global Apartments, Ocean Apartments, Quorum Apartments i Tuwima Apartments od Resi Capital S.A. Grupa w ramach przedsprzedaży podpisała dotychczas umowy na 1 158 mieszkań o wartości 709 mln zł brutto” – czytamy w komunikacie.

W efekcie transformacji działalności biznesowej w stronę rynku mieszkaniowego zapasy Grupy zwiększyły się na przestrzeni roku o niemal 170%, osiągając na koniec grudnia 2023 roku poziom ponad 800 mln zł, co – jak podkreślono – istotnie poprawiło stosunek aktywów obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych Grupy. Skonsolidowany zysk netto wyniósł zaś prawie 97 mln zł (wobec 67 mln zł rok wcześniej). Zrównoważone podejście do finansowania Grupy znalazło odbicie we wskaźniku zadłużenia netto do aktywów netto na poziomie 0,5, wskazano także w materiale.

„Grupa w kolejnych kwartałach zamierza uruchomić nowe inwestycje mieszkaniowe. W 2023 roku Cavatina Holding S.A. pokazała m.in. wstępną koncepcję spektakularnego kompleksu przy Chmielnej 75 w Warszawie, a także podjęła decyzję o przeznaczeniu największego budynku pofabrycznego WiMa A w Łodzi na cele mieszkaniowe” – zakończono w informacji.

Cavatina to polska grupa kapitałowa działająca przede wszystkim na rynku deweloperskim w obszarze zarówno komercyjnym, jak i mieszkaniowym. Wchodząca w skład Grupy spółka giełdowa Cavatina Holding jest jednym z wiodących, polskich deweloperów biurowych i rozwija także swoje portfolio mieszkaniowe. Natomiast skupiona wyłącznie na sektorze mieszkaniowym spółka Resi Capital realizuje sprzedaż inwestycji własnych.

