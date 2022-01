Aktualizacja Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. będzie konieczna w ciągu najbliższych dwóch lat, poinformował wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.

„Już minister Michał Kurtyka na to wskazywał, i potwierdza to tez minister Anna Moskwa, że aktualizacja Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. w ciągu dwóch najbliższych lat będzie konieczna” – powiedział Zyska podczas debaty na Ogólnopolskim Kongresie Energetyczno-Ciepłowniczym PowerPol.

Rada Ministrów 2 lutego 2021 r. przyjęła uchwałę w sprawie „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.”. Dokument zakłada m.in. co najmniej 23% udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w końcowym zużyciu energii brutto w 2030 r., redukcję emisji gazów cieplarnianych o ok. 30% w 2030 r. w stosunku do 1990 r., budowę ok. 5,9 GW mocy w morskiej energetyce wiatrowej do 2030 r. i uruchomienie pierwszej elektrowni jądrowej w 2033 r.

Źródło: ISBnews