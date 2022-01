Allegro wprowadza na okres od 1 lutego do 31 maja br. nowy program dla sprzedawców AlleProgres, w którym będzie nagradzać rabatami za postępy w szybkiej wysyłce, podała spółka.

„Program zastąpi ubiegłoroczny Program Szybkich Wysyłek. Rozpoczynamy go 1 lutego, ale możesz się do niego zapisać już teraz. Jeśli zrobisz to do końca lutego, możesz otrzymać rabaty w każdym miesiącu trwania programu. AlleProgres potrwa 4 miesiące – zakończymy go 31 maja 2022 roku” – czytamy na stronie Allegro.pl.

W programie AlleProgres można otrzymać rabaty za przesyłki Allegro Smart! wysłane tego samego dnia. Rabaty zostaną przyznane, jeśli sprzedawca osiągnie określony wzrost wskaźnika zamówień wysyłanych tego samego dnia względem wyniku z października 2021 roku. W programie Allegro będzie sprawdzać, jaki procent przesyłek w danym miesiącu jest nadawany w tym samym dniu, w którym kupujący złożył zamówienie, wyjaśniono.

Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana jest głównie przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro. Wartość sprzedanych produktów (GMV) na platformie grupy stanowiła ok. 3% rynku handlu detalicznego w Polsce w 2019 r. Platforma Allegro.pl umożliwia sprzedaż nowych produktów przede wszystkim firmom prowadzącym działalność w formule biznes-klient i przyciąga średnio 21 mln internautów miesięcznie, co odpowiada 66% mieszkańców Polski w wieku 16 lat lub więcej oraz 78% wszystkich użytkowników internetu w Polsce. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2020 r.

Źródło: ISBnews