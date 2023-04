Skala militarnej pomocy dla Ukrainy ze strony Polski wynosi obecnie ponad 10 mld zł, poinformował rzecznik rządu Piotr Muller.

„W tej chwili to jest łącznie ponad 10 mld zł. Jeszcze niedawno było to 2,2 mld USD, czyli ponad 10 mld zł” – powiedział Muller w Radiu Plus.

Zapytany, czy częściej sprzedajemy sprzęt Ukrainie, czy go darowujemy, odpowiedział, że „w tej chwili jest to mieszana formuła”.

„Bo pamiętajmy o tym, że Ukraina broni Europy przed Rosją. W związku z tym z jednej strony to jest, oczywiście, czas na to, aby Ukraina kupowała sprzęt z naszej strony, tam, gdzie to jest możliwe, długoterminowo. Ale z drugiej strony, ten sprzęt jest też potrzebny tu i teraz, bo inaczej Rosja posunie się w swoich działaniach wojennych dużo dalej” – stwierdził rzecznik.

Wczoraj premier Mateusz Morawiecki spotkał się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Podpisano 3 dokumenty o zakupie polskiego sprzętu wojskowego, produkcji amunicji i odbudowie zniszczeń wojennych, jak podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Podpisano także dokument stanowiący fundament do pogłębiania dalszej współpracy – „Memorandum o współpracy przy odbudowie Ukrainy”.

W ostatnim czasie Ukraina złożyła w Polsce zamówienia na znaczące ilości uzbrojenia polskiej produkcji – armatohaubice Krab, karabinki Grot oraz transportery opancerzone Rosomak, podkreśliła Kancelaria.

Spotkanie szefa polskiego rządu z prezydentem Ukrainy było jednym z głównych punktów oficjalnej wizyty prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie. Spotkał się on również z prezydentem RP, który odznaczył go Orderem Orła Białego. Była to pierwsza oficjalna wizyta prezydenta Ukrainy w Warszawie od czasu zbrojnej napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainę w lutym 2022 r. Odbyła się na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy.

Źródło: ISBnews