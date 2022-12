Potencjalne inwestycje w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) mogą obejmować 56 projektów o wartości ok 9,1 mld zł, w tym m.in. projekt budowy portu zewnętrznego w Porcie Gdynia za ponad 4 mld zł, wynika z danych Ministerstwa Funduszy i Rozwoju Regionalnego (MFPiR). Resort prowadzi konsultacje projektu polityki rządu dotyczącej rozwoju PPP do 2030 r.

„W nowej Polityce Partnerstwa Publiczno-Prywatnego 2030 dokonaliśmy diagnozy rynku, zdefiniowaliśmy obszary wymagające interwencji oraz zaproponowaliśmy konkretne działania. Naszym strategicznym celem jest również upowszechnianie formuły PPP jako skutecznego sposobu realizacji projektów publicznych. W ten sposób chcemy też promować jakość oraz trwałość inwestycji publicznych. Jestem przekonany, że w długiej perspektywie takie podejście przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego całego kraju” – powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Żalek, cytowany w komunikacie.

Dokument dotyczący założeń Polityki PPP do 2030 r. został opracowany na przełomie II i III kw. 2022 r. Konsultacje publiczne potrwają do 23 grudnia 2022 r.

Potencjalne inwestycje w formule PPP mogą objąć 56 projektów o wartości ok 9,1 mld zł. Wśród nich na etapie wyboru partnera prywatnego postępowania są m. in. dwie inwestycje rządowe wspierane przez MFiPR: projekt budowy portu zewnętrznego w Porcie Gdynia o wartości ponad 4 mld zł oraz projekt budowy i utrzymania archiwów państwowych o wartości ok. 551 mln zł.

W komunikacie wskazano, że w ciągu ostatnich lat stworzono stabilne i kompleksowe ramy prawne zapewniające realizację projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Od początku 2009 r. do dziś podpisano w sumie 171 umów o PPP o łącznej wartości ok. 8,64 mld zł. Dominują projekty realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego – 155 umów (91%). Pod względem liczby umów dominują sektory: efektywności energetycznej (27), infrastruktury transportowej oraz sportu i turystyki (po 24) i sektor gospodarki wodno- kanalizacyjnej (23). Natomiast pod względem wartości inwestycji sektory: gospodarki odpadami, telekomunikacji oraz infrastruktury transportowej. Jednostkowa wartość większości umów o PPP nie przekracza 40 mln zł (79% wszystkich umów).

