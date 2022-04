Pracodawcy głosili – na podstawie nowych przepisów – zatrudnienie ok. 25 tys. obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego ze względu na występujący w tym kraju konflikt zbrojny, poinformowała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Nowe regulacje dotyczące zatrudniania Ukraińców weszły w życie około trzech tygodni temu.

„Ponad 25 tys. obywateli Ukrainy, przybyłych do naszego kraju po 24 lutego, znalazło już pracę – z tej grupy 75% osób to kobiety” – powiedziała Maląg we Włocławku, cytowana na profilu resortu na Twitterze.

Podkreśliła, że znajdują one pracę głównie w hotelarstwie, gastronomii i przy rozpoczynających się już pracach sezonowych

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRPS) analizuje także strukturę zatrudnienia uchodźców. Ok. 25% osób z tej grupy zostało zatrudnionych na podstawie umów o pracę, 73% to umowy zlecenia, a także prace sezonowe, podała Maląg.

Zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, wprowadzono ścieżkę legalizacji pobytu obywateli Ukrainy, którzy uciekli przed wojną. Osobom, których pobyt na terytorium Polski jest lub był uznawany za legalny, będzie udzielane zezwolenie na pobyt czasowy. Będzie ono udzielne jednorazowo na okres 3 lat, licząc od dnia wydania decyzji.

Ustawa zakłada nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z wojną. Rozwiązanie pozwala na realizację szeregu usług publicznych na rzecz tych osób. W celu ułatwienia dostępu do usług publicznych online, wraz z nadaniem numeru PESEL obywatele Ukrainy mogą uzyskać profil zaufany.

Jednocześnie zagwarantowany został dostęp obywatelom Ukrainy do polskiego rynku pracy oraz rejestrację w powiatowym urzędzie pracy.

Jak podkreśliła Maląg, ustawa uprościła przepisy w zakresie zatrudnienia. Pracodawca zatrudniający uchodźcę z Ukrainy, musi w ciągu 14 dni powiadomić za pośrednictwem praca.gov.pl właściwy urząd pracy o powierzeniu pracy. Obywatele Ukrainy mogą również skorzystać z usług rynku pracy w postaci m.in. pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń – na takich samych zasadach, jak obywatele polscy.

Po inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainę, granice z Polską przekroczyło ponad 2,4 mln obywateli Ukrainy, głównie kobiet.

Źródło: ISBnews