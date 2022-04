Spółki giełdowe, firmy prywatne, organizacje i fundacje przekazują środki finansowe oraz pomoc materialną, jak również wsparcie moralne na rzecz obywateli Ukrainy – w ich Ojczyźnie i w Polsce. Poniżej przedstawiamy najnowsze działania.

W związku z atakiem Rosji na Ukrainę Ministerstwo Infrastruktury i podległe spółki realizują wiele działań pomocowych, a także wprowadzają szereg ułatwień transportowych. Uchodźcy przyjeżdżający do Polski korzystają m.in. z transportu kolejowego. Dzięki specjalnym pociągom mogą także przemieszczać się do innych krajów w Europie.

Koleje z Polski, Niemiec i Czech współpracują przy przewozie uchodźców, którzy przybyli do Polski w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. Polscy kolejarze, wspólnie ze swoimi partnerami z kolei krajów sąsiadujących z Polską, uruchamiają specjalne, dodatkowe pociągi, przewożące uchodźców z Ukrainy.

Dodatkowe pociągi i wzmocnione składy

Od 24 lutego do 1 kwietnia br. z miejscowości przy granicy z Ukrainą odprawiono w sumie 2022 pociągi, w tym 1609 pociągów stałego kursowania i 413 pociągów dodatkowych.

Łącznie, od wybuchu wojny na Ukrainie, tj. od 24 lutego br. do 1 kwietnia br. ze stacji Chełm, Hrubieszów, Dorohusk, Przemyśl, Krościenko, Hrebenne i Jarosław odprawiono 419,2 tys. pasażerów w różnych kierunkach Polski, w tym 258,9 tys. pociągami stałego kursowania i ponad 160 tys. pociągami specjalnymi.

Polski narodowy przewoźnik – PKP Intercity koordynuje działania związane z wykorzystaniem taboru przewoźników regionalnych.

Dodatkowe i wzmocnione składy jadące do Niemiec i Czech

Obserwujemy stale rosnące zainteresowanie korzystaniem z pociągów przewożących uchodźców z Ukrainy do Niemiec, a także Czech i Austrii.

Dlatego polskie spółki kolejowe ściśle współpracują z partnerami z kolei niemieckich i czeskich, by uruchamiać dodatkowe składy specjalne.

Obecnie obywatele Ukrainy mogą bezpłatnie podróżować do Niemiec na pokładzie pociągów PKP IC. Polskie koleje uruchamiają także dodatkowe składy, które m.in. z Warszawy, Krakowa czy Katowic przewożą uchodźców w kierunku Niemiec.

Do 1 kwietnia br. łącznie z Polski (z Warszawy, Wrocławia, Przemyśla, Chełma i Krakowa) wyjechały 834 pociągi z uchodźcami, w tym 661 pociągów stałego kursowania i 173 pociągów specjalnych, którymi uchodźcy kierowali się do Niemiec i Czech. Przewiozły one łącznie 298,7 tys. osób.

Bezpłatne przejazdy dla obywateli ukraińskich

Od 1 kwietnia obowiązują nowe zasady dotyczące bezpłatnych przejazdów PKP Intercity dla uchodźców z Ukrainy. Szczegóły w komunikacie MI: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/nowe-zasady-tymczasowych-bezplatnych-przejazdow-pkp-intercity-dla-uchodzcow-z-ukrainy

Dotychczas 1 086,4 tys. obywateli Ukrainy uciekających przed wojną skorzystało z bezpłatnych przejazdów pociągami PKP Intercity.

Bezpłatne przejazdy na terenie swoich krajów oferują także przewoźnicy kolejowi z Niemiec, Czech, Słowacji, Austrii i Węgier, co znacznie ułatwia przemieszczanie się w innych kierunkach.

W zbiórce dla dotkniętych wojną w Ukrainie, uruchomionej przez ING Bank Śląski wspólnie z Fundacją ING Dzieciom – do końca marca zebrano 5.147.993,28 zł. Bank, zgodnie z zapowiedzią, do końca marca podwaja tę kwotę – tym samym ponad 10 mln zł trafia do fundacji, które pomagają uchodźcom.

W kolejnej fazie zbiórki zebrano 2 mln, które zostaną przekazane na leczenie i wsparcie medyczne dzieci poszkodowanych w wyniku wojny w Ukrainie.

Poprzednie 8 mln trafiło już do:

UNICEFF i PAH na wsparcie uchodźców – 6 mln

Teach for Poland i Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog na długofalową pomoc na rzecz edukacji i integracji dzieci ukraińskich w Polsce – 1 mln

Polskie Forum Migracyjne i Fundacja Ocalenie, wspierające dzieci uciekające przed wojną, w tym na pomoc psychologiczną, prawną, edukacyjną i organizację wypoczynku – 1 mln

Zbiórka trwa dalej – aby dołączyć, wystarczy zrobić przelew dobroczynny. Pieniądze można przekazać poprzez bramkę płatniczą na stronie Fundacji ING Dzieciom lub przelewem tradycyjnym na rachunek Fundacji 22 1050 1070 1000 0001 0003 9890, z dopiskiem POMOC UKRAINIE w tytule przelewu.

Kolejne wpłaty będą przekazywane na rzecz wsparcia i długofalowej pomocy uchodźcom.

Dodatkowo bank przekazał 500 tys. zł na strukturalne rozwiązania wspierające uchodźców w Polsce. W pierwszej kolejności środki trafiły do punktów recepcyjnych.

Wcześniej bank przeznaczył również 1 mln zł, na cztery organizacje wspierające dotkniętych wojną w Ukrainie. Pieniądze trafiły do: Fundacji Instytutu Matki i Dziecka, Polskiej Misji Medycznej, SOS Wioski Dziecięce, Związku Ukraińców w Polsce.

Fundacja Tygodnika Wprost uruchomiła zbiórkę w serwisie Pomagam.pl na rzecz ukraińskich dziennikarzy. Celem jest zapewnienie domu i pracy ludziom mediów i ich rodzinom oraz finansowanie kosztów leczenia i edukacji.

Od pierwszych dni wojny w Ukrainie tygodnik Wprost informuje na bieżąco o aktualnych wydarzeniach i walczy z dezinformacją, ale to za mało. Ukraińscy dziennikarze stracili z dnia na dzień pracę, dom, rodzinę, dlatego Fundacja zainicjowała zbiórkę w serwisie Pomagam.pl.

– Niech małe gesty wielu osób i firm, zamienią się w rzekę pomocy dla tych, którzy dziś potrzebują jej najbardziej. Czyniąc dobre gesty, możemy być częścią zmiany, którą chcemy widzieć w dzisiejszym świecie – apeluje na stronie Fundacji jej fundator i wydawca tygodnika Wprost, Michał M. Lisiecki.

Zebrane środki zostaną przeznaczone na edukację, leczenie, zakwaterowanie, sprzęt do pracy oraz możliwość jej wykonywania w polskich mediach. Celem jest również zbudowanie nowego, wolnego, ukraińskiego medium w Polsce, by dziennikarze mogli pracować w swoim ojczystym języku, opisywać prawdę o aktualnych wydarzeniach oraz dostarczać praktyczne informacje swoim obywatelom.

Od 1 kwietnia br. Poczta Polska umożliwi bezpłatne nadanie paczek EMS o masie do 20 kg do adresatów w Ukrainie. Zawartość przesyłek mogą stanowić wyłącznie przedmioty o charakterze pomocy humanitarnej. Inicjatywa jest częścią akcji Poczty Polskiej „POMOC UKRAINIE”.

Poczta Polska, w ramach akcji wsparcia dla zaatakowanego sąsiada „POMOC UKRAINIE”, od 1 kwietnia br. zwalnia z opłat paczki międzynarodowe EMS na Ukrainę o wadze do 20 kg. Aby przesyłka mogła zostać przyjęta bez opłaty, musi spełniać określone warunki. Niezbędne jest umieszczenie na stronie adresowej oznaczenia w postaci nalepki, napisu lub nadruku hasła „HUMANITARIAN AID”. Wartość użytkowa przesyłanych przedmiotów w paczce nie może przekraczać równowartości kwoty 100 euro. Adresatem paczki może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. W czasie trwania akcji istnieje możliwość nadania jednej bezpłatnej przesyłki EMS z pomocą humanitarną. Lista placówek świadczących usługę EMS dostępna jest na stronie internetowej Poczty Polskiej.

Akcja „POMOC UKRAINIE” obejmuje również opłaty z tytułu zwrotu do nadawcy niedoręczonej na Ukrainie przesyłki EMS nadanej w ramach akcji.

– Poczta Polska od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę wspiera naszego wschodniego sąsiada na wszelkie dostępne nam sposoby. Adresatami naszego wsparcia są zarówno ukraińskie instytucje, takie jak PrivatBank czy UkrPoshta, jak i zwykli ludzie. Wysłaliśmy już na Ukrainę kilka transportów z darami, pomagamy także przybyłym do Polski uchodźcom udostępniając miejsca noclegowe. Obecna decyzja Spółki dotycząca zwolnienia z opłat przesyłek z pomocą humanitarną umożliwi zwiększenie skali pomocy przekazywanej bezpośrednio do tych, którzy zdecydowali się pozostać w owładniętym wojną kraju – mówi Tomasz Zdzikot, prezes zarządu Poczty Polskiej.

Ze względu na prowadzone działania wojenne nie wszystkie terytoria Ukrainy są obecnie obsługiwane przez operatora pocztowego w tym kraju. Aktualne informacje zamieszczane są przez Pocztę Ukrainy pod linkami: https://offices.ukrposhta.ua/ oraz https://offices.ukrposhta.ua/assets/ukrposhta-possible.png

Zawartość przesyłek mogą stanowić wyłącznie rzeczy służące pomocy humanitarnej, z wyłączeniem przedmiotów wskazanych w Informacjach dodatkowych dotyczących usług pocztowych w obrocie zagranicznym. W przypadku nadania przesyłek EMS ponad określony limit Poczta Polska pobierze opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem dla klientów indywidualnych.

Zwolnienie z opłaty za wysłanie pierwszej paczki EMS z najpotrzebniejszymi przedmiotami na Ukrainę wpisuje się w szerszy katalog wsparcia, jakiego Spółka udziela naszemu zaatakowanemu sąsiadowi. Wcześniej, 25 marca, zarząd Poczty Polskiej podjął decyzję o zwolnieniu z opłaty pocztowej przesyłek z pomocą humanitarną dla Ukrainy spoza Unii Europejskiej, kierowanych do chełmskiego magazynu POL-CEL. Dzięki uzgodnieniom władz Spółki z Ministerstwem Finansów, do 30 czerwca br. tego typu paczki nie będą także podlegać w Polsce należnościom celno-podatkowym.

Firma doradcza Walter Herz wspólnie z partnerami stworzyła inicjatywę bezpłatnej pomocy w zakresie doradztwa biznesowo-inwestycyjnego, prawnego oraz kadrowego firmom przenoszącym działalność z Ukrainy do Polski, dzięki specjalnie stworzonemu projektowi i platformie

Motywacją do podjęcia inicjatywy, jak tłumaczą autorzy projektu, była chęć niesienia pomocy ukraińskim firmom, które zmuszone zostały do ewakuacji z własnego kraju na skutek rosyjskiej inwazji i relokowania działalności.

– Wciąż jest niewiele długoterminowych koncepcji związanych z merytorycznym wsparciem inwestorów z Ukrainy, dlatego opracowaliśmy projekt, dzięki któremu w dłużej perspektywie będziemy mogli nieść pomoc ukraińskim przedsiębiorcom z korzyścią dla naszej gospodarki. Poprzez platformę, którą właśnie uruchomiliśmy możemy zaoferować bezpłatne doradztwo firmom, które przenoszą się do Polski z zagrożonych terenów. Inwestorzy z Ukrainy, nie wiedzą jak poruszać się w realiach naszego środowiska biznesowego, dlatego nasz projekt obejmuje kompleksowe doradztwo. Udzielamy informacji dotyczących rejestracji spółek, prawa podatkowego, prawa pracy, kosztów rekrutacyjnych i czynszowych, a także pomagamy w znalezieniu przestrzeni biurowej i magazynowej – mówi Bartłomiej Zagrodnik, Managing Partner, CEO w Walter Herz.

Partnerem projektu pomocowego stworzonego przez Walter Herz jest Page Group, firma rekrutacyjna o zasięgu globalnym oraz firma prawnicza LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy. Taka współpraca otwiera więcej możliwości. Firmy z Ukrainy mogą liczyć na kompleksowe informacje i obsługę. – Do uczestnictwa w naszym przedsięwzięciu dołączyła także Polska Agencja Inwestycji i Handlu oraz lokalne działy obsługi inwestorów, działające przy urzędach miast. Daje nam to możliwość szerszego doradztwa w dziedzinie inwestycji, bazującego nie tylko na komercyjnych propozycjach naszego rynku, ale także opartego na konkretnych opcjach rozwoju biznesu w wybranych lokalizacjach, oferowanych przez samorządy, co obejmuje także ulgi, jakie proponują inwestorom – przyznaje Bartłomiej Zagrodnik.

Firma Walter Herz stale poszukuje nowych możliwości celem zwiększenia skali pomocy, przede wszystkim poprzez poszerzanie współpracy z partnerami. W inicjatywę włączyło się już kilka podmiotów, do których dołączają kolejne firmy zdecydowane bezpłatnie udzielać pomocy ukraińskim inwestorom.

Przedsiębiorcom przenoszącym biznes z terenu Ukrainy na nasz rynek doradcy Walter Herz dostarczają wiedzę na temat ogólnej sytuacji gospodarczej w naszym kraju, potencjału poszczególnych sektorów rynku w danych lokalizacjach oraz rynku pracy i mechanizmów związanych z prowadzeniem firmy.

– Informacje, jakie pozyskują firmy z Ukrainy dotyczą kosztów prowadzenia biznesu w Polsce, które związane są m.in. z wynajmem powierzchni, rejestracją firmy czy zatrudnieniem pracowników. Wraz z naszymi partnerami prowadzimy wideokonferencje, podczas których udzielamy praktycznych wskazówek odnośnie aktualnych uwarunkowań rynków lokalnych w naszym kraju. Rekomendujemy optymalne rozwiązania w określonych przypadkach. Dzielimy się informacjami zawartymi w naszych raportach oraz pomagamy tworzyć analizy porównawcze dotyczące różnych lokalizacji, którymi inwestorzy są zainteresowani – informuje Mateusz Strzelecki, Head of Tenant Representation/Partner w Walter Herz.

4F i Anna Lewandowska kontynuują współpracę dotyczącą edukacji konsumentów w zakresie dbania o środowisko. Podczas weekendowego wydarzenia po raz kolejny podkreślano konieczność wprowadzenia cyrkularnego obiegu odzieży w celu minimalizowania negatywnego wpływu branży odzieżowej na środowisko.

Ponad 700 uczestniczek i uczestników eventu Healthy Day z Anną Lewandowską mogło nie tylko wziąć udział w treningach i wykładach prowadzonych przez sportsmenkę i jej Healthy Team, ale także zajrzeć do strefy ubrań używanych 4F Wear_Fair. Marka 4F była partnerem wydarzenia.

„Strefy Wear_Fair powstały w sklepach 4F w ramach projektu 4F Change. U podstaw 4F Change leży chęć ograniczenia negatywnego wpływu branży tekstylnej na środowisko. Postanowiliśmy dać drugie życie ciuchom, z których ich pierwotni właściciele przestali korzystać. Współpracujemy z organizacją „Ubrania do oddania”. Uprane i odświeżone ubrania trafiają do ponownej sprzedaży właśnie w naszych strefach Wear_Fair. Do takiej strefy zaprosiliśmy gości eventu Anny Lewandowskiej” – mówi Aleksandra Chalimoniuk, dyrektor PR OTCF

Anna Lewandowska, ambasadorka marki 4F i Członkini Rady Fundacji 4F Pomaga, angażuje się w projekt 4F Change od momentu jego inauguracji, aktywnie promując jego idee wśród swoich obserwatorów. Na kilka tygodni przed wydarzeniem Anna Lewandowska także przekazała organizacji „Ubrania do oddania” kartony ze swoimi ubraniami sportowymi. Po odpowiednim przygotowaniu wróciły one do obiegu i znalazły się wśród używanych ubrań dostępnych do nabycia w strefie Wear_Fair.

Środki uzyskane ze sprzedaży ubrań w strefie Wear_Fair 4F podczas eventu Healthy Day z Anną Lewandowską we Wrocławiu zasilą konto Fundacji 4F Pomaga i zostaną przekazane na organizację zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci z Ukrainy przebywających obecnie w wielu polskich miastach.

W ramach licznych inicjatyw pomocowych Uber uruchomił specjalny produkt „Uber dla Ukrainy”, umożliwiając pasażerom przekazywanie 5 zł z każdego przejazdu na cele charytatywne. Ponadto firma przekazała już w sumie ponad 3,5 mln USD dla organizacji pozarządowych wspierających ofiary konfliktu.

Każdy pasażer, zamawiający przejazd korzystając z opcji „Uber dla Ukrainy” dołącza do zbiórki funduszy, które w całości zasilą Międzynarodowy Komitet Ratunkowy. Ta nowa funkcja dostępna jest 75 miastach w 16 krajach w Europie. Na początku marca Uber uruchomił w Stanach Zjednoczonych funkcję Uber Donate, dzięki której użytkownicy mogą dokonywać wpłat bezpośrednio przez aplikację. Do tej pory przekazane zostało już ponad 3 miliony dolarów – z czego ponad 2 miliony zebrano od pasażerów w USA, a dodatkowy 1 milion dolarów dołożył Uber. Firma przekazała także 500 000 USD organizacjom pozarządowym w USA na wsparcie działań humanitarnych w Ukrainie i w krajach sąsiednich.

„Wszyscy w Uberze z niepokojem obserwujemy wojnę w Ukrainie, która dotyka przede wszystkim niewinnych ludzi. Nie możemy stać bezczynnie, dlatego zaoferowaliśmy darmowe przejazdy osobom uciekającym z Ukrainy, pomagaliśmy w transporcie żywności i niezbędnych towarów oraz bezpośrednio przekazaliśmy dodatkowe 1,5 miliona USD na pomoc humanitarną. Wraz z pogłębiającą się eskalacją kryzysu humanitarnego, nasz zespół na co dzień współpracuje z lokalnymi władzami i organizacjami, aby wspierać działania humanitarne w terenie” – mówi Michał Konowrocki, szef Rider Uber CEE.

Od początku rosyjskiej inwazji, Uber oferuje darmowe przejazdy na granicy z Polską do Lublina i Rzeszowa. Osoby, które chcą dotrzeć do tych miast z przejść w Hrebennem, Dołhobyczowie, Dorohusku, Zosinie, Budomierzu, Korczowej lub Medyce, mogą wybrać opcję Uber Aid i wpisać kod „POMOCLUBELSKIE” lub „POMOCPODKARPACKIE”, aby otrzymać darmowy przejazd.*

Już ponad 2 miliony uchodźców przekroczyło granice Polski i Rumunii. Z tego powodu Uber przeznaczył w regionie pomoc o łącznej wartości 200 000 USD dla organizacji pozarządowych i firm, które zapewniają schronienie lub transport dla uchodźców. Akcja pomocowa objęła największe warszawskie punkty wsparcia takie jak: Arenę Ursynów, Stadion Narodowy, EXPO Modlińska oraz organizacje takie jak Fundacja Dom Ukraiński, Fundacja Ocalenie, Fundacja WOŚP czy Centrum Praw Kobiet. Bezpłatne przejazdy przez aplikację dostępne są również dla wszystkich, którzy chcą dotrzeć do jednego z punktów zbiórki darowizn organizowanych przez Czerwony Krzyż.

Amazon uruchomił w Europie drugie centrum pomocy humanitarnej dla uchodźców z Ukrainy, tym razem w Polsce. Obiekt znajduje się w Sosnowcu i zajmuje 4 500 metrów kwadratowych powierzchni magazynowej, na której nasi pracownicy gromadzą, pakują i wysyłają miliony niezbędnych produktów. Nowe centrum pomocy humanitarnej jest rozwinięciem działań pomocowych, jakie prowadzimy w Polsce od początku kryzysu w Ukrainie. Amazon przekazał blisko 1 milion dolarów polskim organizacjom wspierającym uchodźcom na miejscu, a także 5 milionów dolarów na rzecz globalnych organizacji pozarządowych działających w Polsce, takich jak UNICEF, UNHCR, Czerwony Krzyż i Save the Children.

„Pracownicy – wolontariusze Amazon z całej Polski również angażują się w pomoc potrzebującym. Przekazaliśmy ponad 17 500 koców i pomagaliśmy dostarczać posiłki ukraińskim uchodźcom w Gdańsku, Warszawie i Krakowie, a także w Hrebennem i Dorohusku w ramach Polskiej Akcji Humanitarnej. Zespoły z naszej drukarni we Wrocławiu wydrukowały 1 400 książeczek dla dzieci w języku ukraińskim i we współpracy z Fundacją Gdańską dostarczyły je do domów kultury oraz mieszkań, w których przebywają ukraińscy rodzice i dzieci” – czytamy na blogu firmy.

Źródło: ISBnews