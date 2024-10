Projekt dotyczący opodatkowania urządzeń do waporyzacji powinien trafić do Sejmu jeszcze w tym roku, być może stanie się to jeszcze w listopadzie, zapowiedział wiceminister finansów Jarosław Neneman.

„Myślę, że na początku przyszłego tygodnia wyjdziemy już propozycją, która będzie przedmiotem dyskusji najpierw w rządzie. Na pewno w tym roku trafimy do parlamentu, chciałbym, żeby trafić jeszcze w listopadzie” – powiedział wiceminister w Sejmie.

Zmiany te znajdowały się w projekcie nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który zakłada podwyżkę akcyzy na papierosy od 2025 r. W trakcie prac legislacyjnych na poziomie rządu przepis ten został wyłączony z projektu dotyczącego akcyzy. W końcu września projekt dotyczący opodatkowania urządzeń do waporyzacji trafił do wykazu prac legislacyjnych i programowych.

Źródło: ISBnews