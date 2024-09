Projekt nowelizacji ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, który wprowadza wpis do CEIDG wyłącznie online oraz proponuje ułatwienia w rejestracji i funkcjonowaniu spółki cywilnej trafił do konsultacji. Projekt jest dostępny na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL).

„Zawarte w projekcie rozwiązania dotyczące spółki cywilnej koncentrują się na stworzeniu instrumentów, które wspierałyby przedsiębiorców (wspólników spółki cywilnej wpisanych do CEIDG) na każdym etapie ich funkcjonowania w spółce cywilnej, np. przez zmniejszenie formalności w przypadku zawarcia umowy spółki cywilnej, ograniczenie obciążeń administracyjnych oraz zapewnienie dostępu do szerokiego zakresu wiarygodnych danych o spółce cywilnej” – czytamy w uzasadnieniu.

Proponowane rozwiązania w zakresie spółki cywilnej obejmują uproszczenie procesu przekazywania informacji o spółce cywilnej przez jego elektronizację (dotyczy spółek cywilnych, w których wspólnikiem jest przedsiębiorca wpisany do CEIDG) poprzez stworzenie jednego, zintegrowanego wniosku dotyczącego spółki cywilnej (umożliwiającego rejestrację/zgłoszenie, zmianę danych, zawieszenie, wznowienie oraz wykreślenie), który będzie umożliwiać załatwienie spraw we wszystkich urzędach uczestniczących w ww. procesie, tj. US, GUS i ZUS/KRUS. Wniosek będzie zastępować dotychczas obowiązujące formularze i pozwoli uzyskać NIP i REGON.

Planowane jest utworzenie tzw. „jednego okienka” dla rejestracji/zgłoszenia spółki cywilnej, w której wspólnikiem jest przedsiębiorca wpisany do CEIDG i zapewnienie poprawności danych przez weryfikację złożonego wniosku, c) przystępna forma składania wniosków o publikację informacji o spółce cywilnej – online, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEIDG.

W ramach projektu przewiduje się wprowadzenie możliwości składania wniosków o wpis do CEIDG tylko online, a tym samym rezygnację z postaci papierowej, wskazano.

Źródło: ISBnews