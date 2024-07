Projekt ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, który zakłada wprowadzenie zmian w zakresie dochodów JST z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), a także oparcie dochodów JST na dochodach własnych, trafił do uzgodnień międzyresortowych i do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu.

Uzgodnienia międzyresortowe mają potrwać do 26 lipca br.

Projektowana regulacja, która miałaby wejść w życie w 2025 r., zakłada że dochody samorządów z tytułu PIT i CIT liczone miałyby być jako procent od dochodów podatników danego podatku z terenu danej JST (obecnie dochód samorządów z tytułu PIT i CIT naliczany jest od podatku należnego danej JST).

Zaproponowano, aby wysokość udziału w podatku PIT wynosiła dla:

– gminy 7,0%,

– miasta na prawach powiatu 8,6%,

– powiatu 2,0%,

– województwa 0,35%.

Natomiast wysokość udziału w podatku CIT dla:

– gminy 1,6%,

– miasta na prawach powiatu 2,2%,

– powiatu 1,7%,

– województwa 2,3%.

Co do zasady byłby to dochód podatników z ostatniego najbardziej aktualnego roku, za który dane o dochodach podatników są dostępne. Jednocześnie dochód podatników PIT/CIT byłby waloryzowany do warunków roku budżetowego.

Zaproponowano także rozszerzenie obecnego katalogu dochodów z PIT, w których samorządy terytorialne partycypują, także o podatek PIT pobierany w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Dochody z ryczałtu, z uwagi na to, że ryczałtowcy nie wykazują kosztów, zostałyby ustalone jako procent przychodów ryczałtowych odpowiadający procentowi jaki stanowią – w relacji do przychodów – dochody ze skali podatkowej, czy podatku liniowego w części działalności gospodarczej.

Projekt zakłada oparcie dochodów JST na dochodach własnych. Zgodnie z projektowanymi przepisami kwota rocznego dochodu JST z tytułu udziału w podatku PIT ustalana będzie jako iloczyn dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej JST i udziału w podatku PIT (tj. dla gmin 7,0%, miast na prawach powiatu 8,6%, powiatów 2,0%, województw 0,35%). Do wyliczeń będą wykorzystywane najbardziej aktualne dane, które są dostępne, czyli za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata. Analogiczne podejście proponuje się dla ustalania kwoty rocznego dochodu JST z tytułu udziału w podatku CIT.

Jak podaje MF dochody z tytułu udziałów w podatkach PIT i CIT, wyliczone na rok 2025 na podstawie proponowanych rozwiązań będą wyższe od dochodów z tych tytułów, wyliczonych na podstawie dotychczasowych przepisów, łącznie dla wszystkich JST o 92,8 mld zł, tj. o prawie 85,4%.

W projektowanej ustawie wprowadzona mają zostać wprowadzone kategorie potrzeb JST. Mają to być:

– potrzeby wyrównawcze

– potrzeby oświatowe

– potrzeby rozwojowe

– potrzeby ekologiczne

– potrzeby uzupełniające.

Potrzeby finansowe finansowane byłyby dochodami własnymi (podwyższonymi – w stosunku do obecnych przepisów – dochodami z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT). W przypadku zaś JST, w których podwyższone dochody z tytułu udziału w PIT i CIT byłyby mniejsze niż naliczone dla danej jednostki potrzeby finansowe, taka jednostka otrzymywałby również subwencje ogólną z budżetu państwa.

Projekt zakłada wprowadzenie korekty zamożności. Ma być liczona zarówno na podstawie dochodów podatkowych, jaki i subwencji ogólnej. Przyjęto jednolite parametry dla wszystkich kategorii JST. W przypadku gdy wskaźnik zamożności danej JST jest większy od 120% wskaźnika zamożności danej kategorii JST, to korekta z tytułu zamożności wynosić będzie 50% nadwyżki wskaźnika zamożności danej JST ponad 120% wskaźnika zamożności danej kategorii JST.

JST, którym naliczona została korekta z tytułu zamożności, nie będą dokonywały wpłat do budżetu państwa, czyli nie będą dokonywać wydatków ze swoich budżetów. Korekta ta dokonywana będzie poprzez obniżenie kwoty dochodów z tytułu udziału w podatku PIT i CIT.

Projekt zakłada także wydzielenie miast na prawach powiatu. Wydzielenie obejmie wszystkie elementy systemu dochodów samorządu terytorialnego, zarówno w zakresie udziału w PIT i CIT, jak i ustalania potrzeb finansowych.

Projektowana ustawa wprowadza również rezerwę uzupełniającą dochody JST na poziomie 1% kwoty potrzeb finansowych dla wszystkich samorządów. Środki mają trafiać na dofinansowanie zadań o szczególnie ważnym dla samorządu terytorialnego znaczeniu społecznym lub gospodarczym.

Źródło: ISBnews