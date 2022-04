Wynegocjowanie z Komisją Europejską i przyjęcie Krajowego Planu Odbudowy (KPO) jest możliwe do końca I połowy tego roku, ocenia wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

„Z pewnością tak się wydarzy w najbliższym czasie. Daty na pewno nie wskażę. […] Nie zakładałbym, że nie nastąpi to w tym półroczu – jest to możliwe w tym półroczu” – powiedział Buda w rozmowie z Radiem Zet.

Podkreślił, że zatwierdzenia KPO nie można wiązać z przyszłotygodniową wizytą w Polsce szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen.

„Z pewnością to nie nastąpi w przyszłym tygodniu. To mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, ponieważ widzę stopień postępów, jakie się odbywają i nie sądzę, żeby to można było zamknąć w tydzień. Oczywiście, my jesteśmy otwarci, ale nie zgodzimy się na rzeczy niekorzystne dla nas, które są jeszcze na stole” – stwierdził wiceminister.

„Te negocjacje postępują do przodu. Jesteśmy optymistami, bo my wiemy i Komisja wie, że do porozumienia musi dojść” – podsumował Buda.

Polski KPO został przedstawiony KE na początku maja ub. roku. Termin jego zatwierdzenia przez Komisję Europejską minął 3 sierpnia 2021 r. Dotychczas plan nie został zatwierdzony.

Krajowy Plan Odbudowy zakłada, że z Funduszu Odbudowy do Polski ma trafić ok. 58 mld euro – ponad 23,9 mld euro w formie dotacji i ponad 34,2 mld euro w formie pożyczek. Filarami KPO są m.in. innowacyjność, zdrowie, gospodarka, transport i cyfryzacja.

Jednocześnie trwają rozmowy ws. zatwierdzenia przez KE programów regionalnych.

Źródło: ISBnews