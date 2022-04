Indeks Menadżerów Zakupów PMI polskiego sektora przemysłowego spadł do 52,7 pkt w marcu br. z 54,7 pkt zanotowanych przed miesiącem, poinformował poinformował S&P Global. Wojna w Ukrainie osłabia popyt, produkcja spadła po raz pierwszy od 14 miesięcy.

Konsensus rynkowy wynosił 53,1 pkt.

„Marcowy odczyt głównego wskaźnika maskował spadek produkcji i nowych zamówień. Produkcja spadła po raz pierwszy od 14 miesięcy, a osłabienie napływu nowych kontraktów zakończyło 15-miesięczną sekwencję wzrostową. Eksport ucierpiał jeszcze bardziej – wg najnowszych danych zlecenia od klientów zagranicznych odnotowały najostrzejszy spadek od połowy 2020” – czytamy w komunikacie.

Pogorszenie koniunktury było konsekwencją wojny w Ukrainie, a powstałe w wyniku pandemii zakłócenia w łańcuchach dostaw pogorszyły się wraz z rosyjską inwazją na Ukrainę, podał S&P Global.

Optymizm biznesowy polskich producentów był najmniejszy od 16 miesięcy, podano także.

Ekonomista S&P Global Paul Smith zwrócił uwagę, że wybuch wojny w Ukrainie wpłynął destabilizująco na sytuację w polskim sektorze przemysłowym.

„Produkcja i nowe zamówienia spadły z powodu zrozumiałych obaw klientów, a handel z sąsiednimi zza wschodniej granicy mocno ucierpiał. Ponadto problemy logistyczne obecne przy niedawnym ożywieniu w światowym przemyśle nasiliły się, prowadząc do kolejnego silnego wzrostu presji cenowych. Ceny paliw i energii, niekorzystne zmiany kursów walut oraz inflacja kosztowa wciąż stanowiły ogromne wyzwanie dla wielu przedsiębiorstw. Producentom nie pozostało nic innego niż podniesienie własnych stawek w bezprecedensowym tempie. Z najnowszych wyników badań wyłonił się jednak płomyk nadziei: jeśli niektóre z powyższych problemów zostaną rozwiązanie – a stoi to pod wielkim znakiem zapytania – firmy spodziewają się post-pandemicznego wzrostu popytu, który może prowadzić do dalszej ekspansji w sektorze w nadchodzącym roku” – napisał Smith, cytowany w komunikacie.

Wartość wskaźnika wynosząca ponad 50 pkt oznacza wzrost aktywności przemysłowej, a poniżej tego progu – spadek aktywności.

Źródło: ISBnews