Spółki giełdowe, firmy prywatne, organizacje i fundacje przekazują środki finansowe oraz pomoc materialną, jak również wsparcie moralne na rzecz obywateli Ukrainy – w ich Ojczyźnie i w Polsce. Poniżej przedstawiamy najnowsze działania.

W związku z atakiem Rosji na Ukrainę Ministerstwo Infrastruktury i podległe spółki realizują wiele działań pomocowych, a także wprowadzają szereg ułatwień transportowych. Uchodźcy przyjeżdżający do Polski korzystają m.in. z transportu kolejowego. Dzięki specjalnym pociągom mogą także przemieszczać się do innych krajów w Europie.

Koleje z Polski, Niemiec i Czech współpracują przy przewozie uchodźców, którzy przybyli do Polski w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. Polscy kolejarze, wspólnie ze swoimi partnerami z kolei krajów sąsiadujących z Polską, uruchamiają specjalne, dodatkowe pociągi, przewożące uchodźców z Ukrainy.

Dodatkowe pociągi i wzmocnione składy

Od 24 lutego do 22 kwietnia br. z miejscowości przy granicy z Ukrainą odprawiono w sumie 2992 pociągi, w tym 2545 pociągów stałego kursowania i 447 pociągów dodatkowych.

Łącznie, od wybuchu wojny na Ukrainie, tj. od 24 lutego br. do 22 kwietnia br. ze stacji Chełm, Hrubieszów, Dorohusk, Przemyśl, Krościenko, Hrebenne i Jarosław odprawiono ponad 644,7 tys. pasażerów w różnych kierunkach Polski, w tym ponad 477 tys. pociągami stałego kursowania i ponad 167,6 tys. pociągami specjalnymi.

Polski narodowy przewoźnik – PKP Intercity koordynuje działania związane z wykorzystaniem taboru przewoźników regionalnych.

Dodatkowe i wzmocnione składy jadące do Niemiec i Czech

Obserwujemy stale rosnące zainteresowanie korzystaniem z pociągów przewożących uchodźców z Ukrainy do Niemiec, a także Czech i Austrii.

Dlatego polskie spółki kolejowe ściśle współpracują z partnerami z kolei niemieckich i czeskich, by uruchamiać dodatkowe składy specjalne.

Obecnie obywatele Ukrainy mogą bezpłatnie podróżować do Niemiec na pokładzie pociągów PKP IC. Polskie koleje uruchamiają także dodatkowe składy, które m.in. z Warszawy, Krakowa czy Katowic przewożą uchodźców w kierunku Niemiec.

Do 22 kwietnia br. łącznie z Polski (z Warszawy, Wrocławia, Przemyśla, Chełma, Krakowa i Gdyni) wyjechało 1459 pociągów z uchodźcami, w tym 1220 pociągów stałego kursowania i 239 pociągów specjalnych, którymi uchodźcy kierowali się do Niemiec i Czech. Przewiozły one łącznie ponad 482 tys. osób.

Bezpłatne przejazdy dla obywateli ukraińskich

Od 1 kwietnia obowiązują nowe zasady dotyczące bezpłatnych przejazdów PKP Intercity dla uchodźców z Ukrainy. Szczegóły w komunikacie MI: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/nowe-zasady-tymczasowych-bezplatnych-przejazdow-pkp-intercity-dla-uchodzcow-z-ukrainy

Dotychczas 1418,1 tys. obywateli Ukrainy uciekających przed wojną skorzystało z bezpłatnych przejazdów pociągami PKP Intercity.

Bezpłatne przejazdy na terenie swoich krajów oferują także przewoźnicy kolejowi z Niemiec, Czech, Słowacji, Austrii i Węgier, co znacznie ułatwia przemieszczanie się w innych kierunkach.

Bank Gospodarstwa Krajowego zaprasza na koncert charytatywny 25 kwietnia o godz. 19:00 (na pl. Piłsudskiego w Warszawie) pt. „Chwała Ukrainie. Dzisiaj Ukraina jest kobietą”. Dedykujemy go ukraińskim kobietom, które są tu w Polsce, rozdzielone od swoich rodzin; które potrzebują wsparcia, nie tylko finansowego, ale także duchowego i psychicznego, podał bank.

Na scenie wystąpią gwiazdy z Polski i Ukrainy m.in. Julia Belei, Justyna Steczkowska, Kasia Stankiewicz & Varius Manx, Małgorzata Ostrowska, Andrzej Piaseczny, Tayanna i Urszula. Połączymy się także z Kijowem i Lwowem, skąd – na żywo – wystąpią Numer 482, Probass&Hardi oraz Pikardyjska Tercja i Levoice z Oleksandrem Bozhykiem.

Podczas koncertu na placu Piłsudskiego będzie można usłyszeć również najnowszą kompozycję Adama Sztaby – „Mamy siebie”, która jest niezwykłym gestem solidarności polskich artystów z narodem ukraińskim. Do wykonania tego utworu Adam Sztaba zaprosił ponad sto osób: trzydziestu wokalistów, chóry TGD oraz Polskiego Radia i trzydziestoosobową orkiestrę. To będzie wyjątkowe wydarzenie!

Podczas koncertu będziemy prowadzić zbiórkę pieniędzy na pomoc Ukrainie. Wpłat można dokonywać na numer konta lub BLIKiem:

Nr konta: 91 1130 0007 0080 2394 3520 0002

Tytuł przelewu: Wsparcie dla Ukrainy

Odbiorca przelewu: Narodowy Bank Ukrainy

Kod SWIFT: GOSKPLPW (w przypadku przelewów dokonywanych z zagranicy)

UN Global Compact Network Poland (UN GCNP), polskie biuro największej inicjatywy zrzeszającej biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju, zostało włączone w łańcuch pomocy humanitarnej ONZ. Zadaniem UN GCNP jest mobilizacja sektora prywatnego i koordynacja współpracy biznesu z kluczowymi agendami pozarządowymi. UN GCNP realizuje te działania w ramach 8 obszarów wsparcia pomocy długoterminowej dla Ukraińców w Polsce. Do tej pory na ten cel zebrano prawie milion złotych. Według szacunków ONZ kwota potrzebna na pomoc uchodźcom i uchodźczyniom z Ukrainy tylko w pierwszych 3 miesiącach to ok. 1,1 miliard dolarów.

Od razu po wybuchu wojny w Ukrainie UN GCNP podjęło szereg działań natychmiastowych w ramach tzw. RAPID ASSISTANCE, tj. dostarczenie żywności i leków na granicę oraz poza nią, organizacja transportu zbiorowego dla uchodźców, specjalnego transportu dla dzieci z domów dziecka, zapewnienie wolontariuszy i koordynację ich działań na granicy oraz przeciwdziałanie handlowi ludźmi. To wszystko mogło się wydarzyć za sprawą włączenia polskiego oddziału UN GCNP do łańcucha pomocy humanitarnej w ramach Connecting Business initiative (CBi), koordynowanej przez UN OCHA – Biura Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej. Natychmiastowa i na ogromną skalę była także pomoc ze strony biznesu zrzeszonego w ramach UN Global Compact.

Jednak już widać, jak ważne jest utworzenie stabilnego systemu długofalowej pomocy uchodźczyniom i uchodźcom z Ukrainy. UN GCNP wskazuje 8 obszarów, w których działania długoterminowe są niezbędne. Są to: zakwaterowanie, zatrudnienie, edukacja, zdrowie fizyczne i psychiczne, pomoc prawna, wyżywienie, logistyka, przeciwdziałanie handlowi ludźmi. – Wojna w Ukrainie przyczyniła się do największego kryzysu uchodźczego w Europie od czasów II wojny światowej. To problem, na który trzeba było zareagować natychmiast. Wiedzieliśmy jednak, że nie będzie to działanie krótkotrwałe, ale wielopoziomowe i wymagające długoterminowego planu wsparcia oraz środków do jego realizacji. Dlatego już na początku marca wystosowaliśmy apel do wszystkich członków UN GCNP, widząc, że to właśnie biznes – obok NGO i administracji rządowej – stał się niezbędnym ogniwem pomocy. Wyzwania są ogromne, dlatego nadal silnie sygnalizujemy i zachęcamy nie tylko naszych członków, ale cały etyczny biznes do udzielenia długofalowego wsparcia finansowego – mówi Kamil Wyszkowski, Przedstawiciel Krajowy i Dyrektor Wykonawczy UN GCNP.

W odpowiedzi na apel ogłoszony przez UN GCNP firmy do tej pory przekazały łącznie ponad 920 000 zł pomocy finansowej, a także wsparcie rzeczowe oraz logistyczne.

Środki finansowe można przekazywać nadal na specjalny numer konta:

Bank Millennium

57 1160 2202 0000 0005 1908 0243

Tytuł przelewu: Zjednoczony biznes dla Ukrainy!

„Smak Warszawy dla Ukrainy” – charytatywny event w Hali Gwardii. Już w tę sobotę, 23 kwietnia od godziny 12:00, w warszawskiej Hali Gwardii dla mieszkańców stolicy gotować będą m.in. Katarzyna Bosacka, Matteo Brunetti, Agnieszka Kręglicka, Jan Kuroń, a także inni znakomici polscy i ukraińscy kucharze. W ramach akcji charytatywnej, której celem jest zebranie środków na pomoc medyczną w Ukrainie, organizatorzy zaplanowali szereg atrakcji.

W ramach wyjątkowych seansów gotowania na żywo szefowie kuchni przedstawią sekrety przygotowywania najbardziej znanych potraw wielkanocnych, które zachwycą wszystkich zgromadzonych smakoszy. Zapraszamy na wspólny posiłek przy wielkim stole! Nie zabraknie również niespodzianek dla najmłodszych.

„Nie wszyscy wiedzą, że prawosławna Wielkanoc – ukraińska Pascha – odbywa się tydzień po naszej. Świętowanie jej to odmienne tradycje, inne potrawy, ale ta sama radość, życzliwość, nadzieja i wzajemność. Chcąc dać okazję do poznania się tych dwóch bliskich sobie, ale jednak różniących się kultur, postanowiliśmy zaprosić Polaków i Ukraińców do wspólnego stołu. Dlatego wymyśliliśmy »Smak Warszawy dla Ukrainy« – charytatywno-integracyjne wydarzenie, które da nam okazję do spotkania i dowiedzenia się więcej o naszych sąsiadach” – mówi Marcin Nowacki, wiceprezes organizującego wydarzenie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

W gronie zaproszonych do wspólnego gotowania znaleźli się m.in. Katarzyna Bosacka i Oliwia Bernady, Agnieszka Kręglicka z rodziną, Jan Kuroń i zastępca prezydenta miasta stołecznego Warszawy Michał Olszewski, Matteo Brunetti i zespół Pectus, Dimitrij Babak z restauracji Baczewski oraz Michał Toczyłowski i Jarosław Kret.

„W menu, które dla Państwa przygotowali, znajdziemy: faszerowane jajka, kiełbasę białą zapiekaną w piwie, sałatkę jarzynową, pastę alla sorrentina, tradycyjny ukraiński barszcz na uszach wieprzowych, żurek (wegański i z kiełbasą), sernik ukraiński, sernik z sosem wiśniowym oraz wielkanocną paschę” – dodaje Marcin Nowacki.

Polsko-ukraińską Wielkanoc poprowadzi Paweł Loroch – dziennikarz, krytyk i juror kulinarny, gwiazda Gastrofazy w AntyRadiu.

Patronatem honorowym objął wydarzenie Rafał Trzaskowski, prezydent miasta stołecznego Warszawy. Organizatorem eventu jest Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

Źródło: ISBnews