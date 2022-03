Spółki giełdowe, firmy prywatne, organizacje i fundacje przekazują środki finansowe oraz pomoc materialną, jak również wsparcie moralne na rzecz obywateli Ukrainy – w ich Ojczyźnie i w Polsce. Poniżej przedstawiamy najnowsze działania.



Modivo, właściciel platformy e-commerce Modivo oraz eobuwie.pl – przekazała 250 tys. zł na rzecz Polskiej Akcji Humanitarnej. Dodatkowo spółka przekazuje obuwie i odzież oraz środki medyczne, które trafiają do potrzebujących, podała spółka. Firma zapewnia także wsparcie psychologiczne i pomoc prawną oraz materialną dla swoich ukraińskich pracowników. Promowane są również nowe miejsca pracy dla obywateli Ukrainy, w tym specjalistów IT czy grafików.

„W obliczu trudnej sytuacji Ukrainy i jej obywateli spółka Modivo S.A. wyraża swoją solidarność i wsparcie dla osób, które znalazły się w niebezpieczeństwie. Firma już 25 lutego przekazała wsparcie finansowe Polskiej Akcji Humanitarnej – organizacji, która pomaga ofiarom kryzysów humanitarnych. Wśród przekazanych środków znalazły się także produkty medyczne, które w miniony weekend konwojem dotarły do granicy z Ukrainą. Jednocześnie zadeklarowała pomoc materialną w postaci odzieży i obuwia dla Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w Zielonej Górze. Spółka wspiera również na bieżąco lubuski lokalny samorząd w zabezpieczeniu najpilniejszych potrzeb osób przyjeżdżających z Ukrainy do Zielonej Góry, przekazując obuwie oraz odzież” – czytamy w komunikacie.

W obiektach spółki udostępnione zostały telefony, z których pracownicy mogą wykonywać bezpłatne połączenia do swoich rodzin przebywających w Ukrainie. Zapewniono im także pomoc prawną oraz wsparcie psychologiczne. Pracownicy, którzy zdecydowali się wrócić do Ukrainy, zostali wyposażeni w karimaty, śpiwory oraz latarki. Organizowane są również warsztaty i webinary, podczas których psychologowie radzą, jak rozmawiać z dziećmi o wojnie, a dorośli mogą się nauczyć radzić sobie z trudnymi emocjami. Pracownicy zyskali dostęp do prasy ukraińskojęzycznej.

Polskie spółki należące do Grupy Credit Agricole przekażą 600 tys. zł na konto Polskiej Misji Medycznej na pomoc medyczną w Ukrainie – zakup sprzętu medycznego i leków dla ukraińskich szpitali. Bank wprowadził też darmowe przelewy do Ukrainy, bezpłatne usługi dla klientów narodowości ukraińskiej oraz w wielu wymiarach pomaga ukraińskim pracownikom Credit Agricole, podał bank. Dodatkowo wspiera działalność wolontariacką – pracownicy otrzymali 5 wolnych, płatnych dni z przeznaczeniem na działania pomocowe dla obywateli Ukrainy.

W związku z sytuacją na Ukrainie, Credit Agricole Bank Polska, wraz z innymi spółkami Grupy Credit Agricole w Polsce – EFL, CA Ubezpieczenia oraz Amundi Polska, realizuje liczne inicjatywy, by pomóc obywatelom Ukrainy.

Jak podkreślono, szczególną opieką obejmowani są pracownicy banku Credit Agricole Ukraina oraz rodziny pracowników polskiego Credit Agricole, którzy pochodzą z Ukrainy. Polskie spółki Grupy Credit Agricole uruchomiły specjalny wewnętrzny fundusz pomocowy, organizują także transport z granicy, zakwaterowanie i najbardziej potrzebną pomoc.

„Ponadto naszym pracownikom oferujemy płatny urlop, finansowe świadczenie socjalne oraz zapewnienie ciągłości zatrudnienia. Ponadto oferujemy pomoc formalno-prawną, medyczną, psychologiczną w języku polskim i ukraińskim oraz każdą inną, która jest w tej chwili niezbędna” – powiedziała koordynatorka akcji pomocowej w Credit Agricole Bank Polska Anna Podlewska.

Dodatkowo organizowane są bezpłatne webinary, na których psychologowie uczą, jak radzić sobie ze stresem i emocjami w sytuacji kryzysowej. Uruchomione zostało także pogotowie psychologiczne dla wszystkich pracowników narodowości ukraińskiej i ich rodzin.

Bank Credit Agricole uprościł procedurę otwierania rachunków dla obywateli Ukrainy przebywających w Polsce. Obecnie do potwierdzenia tożsamości wystarczy jedynie paszport. Uproszczone zostały także procedury restrukturyzacji kredytu dla obywateli Ukrainy, którzy w wyniku działań wojennych musieli zawiesić swoją działalności zawodową. Ponadto bank zrezygnował z pobierania opłat za przelewy pieniężne wysyłane na Ukrainę.

Sieć kin Helios zaprasza na bezpłatne pokazy dla dzieci w ukraińskiej wersji językowej od najbliższego piątku, 4 marca br. Seanse dla najmłodszych widzów i ich opiekunów, którzy w ostatnich dniach licznie przybywają z objętej wojną Ukrainy, będą odbywały się we wszystkich multipleksach sieci Helios w całej Polsce. Bezpłatne bilety dla dzieci oraz ich opiekunów dostępne są w kasach kin, podał Helios.

„W ciągu ostatniego tygodnia do Polski uciekło już kilkaset tysięcy uchodźców z Ukrainy, wśród których liczną grupę stanowią dzieci. Sieć kin Helios postanowiła choć na chwilę pomóc im oderwać się od dramatycznych wydarzeń, które stały się ich udziałem w ostatnim czasie. Już od najbliższego piątku multipleksy Helios będą prezentować filmy z ukraińskim dubbingiem w ramach bezpłatnych seansów w całej Polsce. Zaplanowano co najmniej jeden seans dziennie przez cały tydzień, w każdym kinie w całym kraju” – czytamy w komunikacie.

Bezpłatne bilety dla dzieci oraz ich opiekunów dostępne są tylko w kasach kin. W związku z ograniczoną liczbę miejsc, w przypadku większych grup, sieć prosi o bezpośredni kontakt z wybranym kinem. Wyłącznie potwierdzona rezerwacja mailowa lub telefoniczna gwarantuje wejście na seans, zwłaszcza w przypadku grup zorganizowanych. Informacje na temat seansów dla dzieci w języku ukraińskim dostępne są na stronie www.helios.pl/dzieci_ua.

Zarząd i pracownicy Nauczycielskiej Agencji Ubezpieczeniowej S.A. w geście solidarności z narodem ukraińskim postanowili wesprzeć Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce, które w tym momencie skupia swoje działania na pomocy dzieciom z Ukrainy. NAU S.A. przeznacza na ten cel 50 tys. zł wpłacając tę kwotę na konto Stowarzyszenia.

„By Stowarzyszenie mogło służyć i pomagać dzieciom jak najskuteczniej, nie możemy poprzestać na jednorazowej pomocy. Rozpoczynamy zbiórkę wśród naszych pracowników, klientów, zaprzyjaźnionych firm na rzecz Stowarzyszenia. Informację o zbiórce udostępniamy we wszystkich kanałach informacyjnych firmy” – czytamy w komunikacie.

STOWARZYSZENIE SOS WIOSKI DZIECIĘCE W POLSCE 17 1240 6247 1111 0000 4980 1040

NAU S.A. wspiera również ukraińskie rodziny z dziećmi, które są już na terenie polskich miast. Firma podjęła współpracę ze sztabem kryzysowym koordynującym pomoc w 16 hotelach pracujących w ramach Fundacji Leny Grochowskiej. Są to hotele m.in. we Wrocławiu, Warszawie (3 hotele), Lublinie, Siedlcach, Pile, Żninie, Janowie Podlaskim i Łodzi.

„Jako firma od 20 lat zajmująca się oświatą, podjęliśmy decyzję by zaopatrzyć dzieci i młodzież w pomoce szkolne: zeszyty, kredki, flamastry, piórniki. Wszystko to, co może przydać się w szkole i przedszkolu. Chcemy pomóc także w korepetycjach z języka polskiego, zatrudniając nauczycieli dla ukraińskich dzieci. Wierzymy, że tylko dzięki wspólnej pracy, będziemy mogli wesprzeć naszych sąsiadów w tak trudnych czasach” – czytamy także.

NFON AG, wiodący europejski dostawca głosowej komunikacji biznesowej w chmurze, ogłosił, że za połączenia wykonywane przez klientów NFON do Ukrainy firma nie pobiera opłat. Dotyczy to wszystkich połączeń za pośrednictwem telefonów stacjonarnych i komórkowych.

„Nasze myśli są z ludźmi dotkniętymi tymi strasznymi wydarzeniami. Wiemy, jak ważne dla osób związanych z Ukrainą jest sprawne utrzymanie kontaktu. Dlatego zdecydowaliśmy się to umożliwić bez względu na koszty”. – powiedział CEO NFON AG Klaus von Rottkay, cytowany w komunikacie.

Decyzja ta obowiązuje do odwołania. NFON rozważa dalsze działania pomocowe.

OLX uruchomił nową kategorię specjalną na platformie – Dla Ukrainy. Dzięki niej bezpłatnie można dodać ogłoszenie oferujące darmową pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Kategoria jest widoczna na stronie głównej serwisu. W kategorii Dla Ukrainy można dodać ogłoszenia m.in z zakresu: transportu, zakwaterowania, pomocy medycznej, artykułów spożywczych i higienicznych, usług z zakresu prawa czy tłumaczeń.

Portalu crowdfundingowy Pomagam.pl uruchomił nową wersję strony – po ukraińsku. To ułatwienie, które zapewni obywatelkom i obywatelom Ukrainy szybszy i wygodniejszy dostęp do możliwości portalu, szczególnie w momencie zagrożenia życia i zdrowia, podała społka.

Dzięki ukraińskiej wersji strony Ukraińcy w potrzebie będą mogli samodzielnie otworzyć zbiórkę i nią zarządzać. Zebrane środki mogą zostać przeznaczone np. pokrycie kosztów przeprowadzki do innego kraju, urządzenia się, pomoc psychologiczną oraz podstawowe produkty codziennego użytku.

„Mamy już stronę zbiórek i wpłat, pracujemy nad przekładem reszty. Zależało nam na uruchomieniu chociaż tej części jak najszybciej, żeby osoby, które nie posługują się polskim biegle, mogły czuć się pewniej przy korzystaniu z serwisu” – wyjaśnia dyrektor zarządzająca Pomagam.pl Dobrosława Gogłoza, cytowana w komunikacie.

Portal wziął na siebie wszystkie opłaty związane ze zbiórkami na pomoc Ukraińcom. W tym celu powstały dwie nowe funkcjonalności: https://pomagam.pl/blog/pomozukraincom – tu można stworzyć zbiórkę na wskazany cel jako osoba prywatna lub firma.

Do tej pory na głównej zbiórce https://pomagam.pl/solidarnizukraina zebrano już ponad 9 mln zł. Została utworzona przez Fundację Pomagam.pl we współpracy z Fundacją „Nasz Wybór”, która działa na rzecz Ukraińców w Polsce od 2014 roku. Obie organizacje będą czuwać nad podziałem środków i informować o sposobie ich wydatkowania. Wszelkie koszty związane z tą zbiórką pokrywa portal Pomagam.pl – 100% wpłaconej na zbiórkę kwoty trafia na fundusz solidarnościowy.

Między Polską a Ukrainą będzie wykorzystane dodatkowe połączenie kolejowe. PKP Polskie Linie Kolejowe zakończyły prace na przygranicznym odcinku Uherce – Krościenko (granica państwa) na linii nr 108 Krościenko – Stróże. Przygotowanie do przewozów nieczynnego odcinka linii kolejowej nr 108 udrożni południowo-wschodni kierunek pomocy humanitarnej dla Ukrainy.

Od 3 marca 2022 r. zapewniony jest przejazd pociągiem na nieeksploatowanym od dwunastu lat odcinku Uherce – Krościenko (granica państwa). Przygraniczny odcinek leży na linii nr 108, łączącej Krościenko i Stróże przez Uherce, Zagórz, Jasło, Sanok. Dotychczas połączenie było możliwe do stacji Uherce. Dzięki wykonanym pracom będzie możliwość wykorzystania pociągów w komunikacji do przejścia kolejowego z Ukrainą. Kolejowe przejście graniczne w Krościenku będzie dodatkowym punktem odprawy w przewozach kolejowych.

Na odcinku Uherce – granica państwa PLK wykonały prace niezbędne do bezpiecznego przejazdu składów pasażerskich. Na jednotorowej linii wymienione zostały m.in. podkłady. Przeprowadzono przegląd i poprawiono widoczność na przejazdach kolejowo-drogowych. Prace wykonane zostały siłami grupy PKP Polskie Linie Kolejowe.

Odcinek linii nr 108, na którym wykonywane są prace od stacji Uherce do granicy państwa, liczy ok. 30 km. Trasa jest jednotorowa o charakterze górskim.

Międzynarodowa grupa Kaufland i Lidl przekazuje wsparcie produktowe o wartości 10 mln euro obywatelom Ukrainy dotkniętych wojną oraz kryzysem uchodźczym. Asortyment taki jak: trwała żywność, tekstylia domowe, artykuły higieniczne oraz inne niezbędne produkty będą stanowiły znaczący wkład w zaopatrzenie uchodźców na obszarach przy granicy z Ukrainą.

Kaufland Polska za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego sieć przekazuje na rzecz uchodźców produkty o łącznej wartości 1 mln zł. Ponadto udzieli organizacjom charytatywnym – Polskiej Akcji Humanitarnej i Caritas Polska – wsparcia finansowego w kwocie 500 000 euro na działania humanitarne związane z kryzysem uchodźczym. Na terenie wielu sklepów Kaufland organizowane są również zbiórki pomocowe. Sieć stara się zapewnić możliwie jak największe wsparcie swoim ukraińskim pracownikom.

„Każdemu ukraińskiemu pracownikowi, który zdecyduje się tymczasowo wrócić do kraju ojczystego, gwarantujemy możliwość powrotu do pracy. Deklarujemy również pomoc w znalezieniu zakwaterowania pracownikom, którzy zdecydują się ściągnąć do Polski swoich najbliższych. Jesteśmy także otwarci na zatrudnienie uchodźców z Ukrainy, którym pomożemy załatwić wszystkie niezbędne formalności. Dla zatrudnionych w naszej sieci uruchomiliśmy również bezpłatną infolinię z pomocą psychologa, która jest obsługiwana zarówno w języku polskim, jak i ukraińskim ” – powiedziała dyrektor działu komunikacji korporacyjnej Kaufland Polska Maja Szewczyk.

Kaufland wycofał z oferty wszystkie produkty rosyjskie. Sieć pracuje jednocześnie nad zastąpieniem wspomnianego asortymentu artykułami alternatywnymi, które nie pochodzą z tego kraju.

Aby ułatwić dostęp do produktów spożywczych i higienicznych 23 markety sieci Kaufland zlokalizowane w województwach lubelskim i podkarpackim będą otwarte we wszystkie niedziele począwszy od 6 marca. Zmiana dotyczy sklepów w: Białej Podlaskiej, Biłgoraju, Chełmie, Dębicy, Dęblinie, Hrubieszowie, Jarosławiu, Jaśle, Kraśniku, Krośnie, Lubartowie, Lublinie (ul. Diamentowa, ul. Orkana i ul. Drogi Męczenników Majdanka), Łukowie, Przemyślu, Puławach, Świdniku, Rzeszowie, Sanoku, Stalowej Woli, Tarnobrzegu i Zamościu, podano także.

LPP wraz z Fundacją LPP zwiększyła wartość pomocy finansowej, jak i rzeczowej na rzecz osób dotkniętych konfliktem zbrojnym do 20 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone na dalsze działania mające na celu zapewnienie najpilniejszych potrzeb uchodźców przybywających do naszego kraju, jak i tych, pozostających w objętym wojną kraju.

„Pozostajemy cały czas w kontakcie zarówno z naszymi pracownikami, jak i organizacjami społecznymi oraz monitorujemy sytuację w kraju i w Ukrainie. W związku z napływającymi z ich strony sygnałami dotyczącymi rosnącej skali potrzeb, wspólnie z zarządem firmy podjęliśmy decyzję o uruchomieniu dodatkowych środków finansowych oraz zwiększeniu pomocy rzeczowej. Mimo ogromnej liczby zgłoszeń, staramy się reagować tak szybko jak to możliwe” – powiedziała prezes zarządu Fundacji LPP Patrycja Zbytniewska.

Firma LPP wraz Fundacją od pierwszych dni konfliktu w Ukrainie wspiera osoby dotknięte skutkami wojny. Pomocą w pierwszej kolejności objęci zostali pracownicy spółki i ich bliscy, którzy cały czas otrzymują wsparcie zarówno finansowe, jak i pomoc psychologiczną czy medyczną. Przy wsparciu spółek zależnych ze Słowacji, Rumunii, Węgier, Czech, Litwy oraz Niemiec organizowany jest także transport i zakwaterowanie w krajach Unii Europejskiej dla osób, które zdecydowały się na wyjazd z Ukrainy.

LPP pozostaje też w stałym kontakcie z partnerami społecznymi wspierając organizowaną przez nich pomoc w Ukrainie oraz wszelkie formy wsparcia osób przybywających do naszego kraju. W ramach współpracy z Fundacją Gdańską oraz Polskim Centrum Pomocy Międzynarodowej środki finansowe przeznaczane są m.in. na pomoc rzeczową, zakwaterowanie, pomoc psychologiczną oraz na utrzymanie i wyposażenie punktów pomocy humanitarnej w Ukrainie. Fundacja LPP przekazuje też osobom potrzebującym karty upominkowe na zakup ubrań, a na rzecz Pomorskiego Oddziału PCK odzież swoich marek.

PKP Energetyka w ramach Fundacji „Dobra Energia” przekazuje pieniądze, które mają stanowić regularną, długoterminową pomoc dla przyjmowanych uchodźców.

„Postanowiliśmy przede wszystkim wesprzeć te oddolne wysiłki, ponieważ to sami pracownicy wiedzą najlepiej gdzie i jaka pomoc jest potrzebna. Już od 2 marca przyjmujemy wnioski i przekazujemy środki finansowe wszystkim pracownikom, którzy zdecydowali się zapewnić schronienie uchodźcom zza wschodniej granicy pod swoim dachem – 700 zł jednorazowo na każdą przyjętą osobę oraz 300 zł. tygodniowo na wsparcie bieżącego utrzymania”- mówi członkini zarządu PKP Energetyka i prezeska Fundacji Beata Górniak.

Firma uruchomi też infolinię ze wsparciem psychologicznym dla wszystkich pracowników, w tym obywateli Ukrainy, którzy już są objęci szczególną uwagą i pomocą. Trwają prace nad ułatwieniami dla ubiegających się o zatrudnienie – tłumaczona jest strona internetowa z aktualnymi ofertami i warunkami. Przygotowane są dedykowane miejsca w ramach programu praktyk i staży.

PKP Energetyka przygotowała też własne miejsca noclegowe dla potrzebujących i ich rodzin – w pełni wyposażone mieszkania i pokoje m. in. w Zakopanem i Ustroniu. W ramach Fundacji „Dobra Energia” trwa również zbiórka pieniędzy na dodatkową pomoc. PKP Energetyka szacuje, że tylko w pierwszym miesiącu przeznaczy na różne formy pomocy ponad 2 mln. zł.

Grupa iliad okazuje solidarność i wsparcie obywatelom Ukrainy wprowadzając nielimitowane połączenia i SMSy do Ukrainy. Dodatkowo, Play w trybie natychmiastowym wprowadza kolejne rozwiązania dla swoich sąsiadów w potrzebie.

„Chcąc przyczynić się do pomocy w aktualnej sytuacji, zapewnić stały kontakt z bliskimi i umożliwić dostęp do bieżących informacji wszyscy operatorzy Grupy iliad – Play w Polsce, Free we Francji oraz iliad we Włoszech – znieśli opłaty za połączenia i SMSy wysłane na numery telefonów głównych ukraińskich sieci komórkowych – Kyivstar, Vodafone oraz lifecell. Dzięki temu każdy będzie mógł zadzwonić do bliskich i znajomych, aby dowiedzieć się o aktualnej sytuacji czy zorganizować transport do innych krajów, w tym do Polski” – czytamy w komunikacie.

Od 3 marca Play dla wszystkich swoich klientów wprowadza darmowe minuty i SMS-y na Ukrainę. Skorzystanie z tej opcji możliwe jest dzięki usłudze „Tańsze połączenia i SMS-y na Ukrainę”, w której do 31 marca obniżono do 0 zł stawkę za minutę połączenia i SMS do Ukrainy (do sieci Kyivstar, Vodafone oraz lifecell). Usługę można włączyć kodem *111*201*1# lub w Play24.

Dodatkowo, w miejsce ogłoszonego w ubiegły czwartek darmowego pakietu 120 minut na Ukrainę i 10 GB dla klientów ofert na kartę, Play wprowadza nowy, jeszcze lepszy pakiet, a w nim: nielimitowane rozmowy i SMSy na Ukrainę (do ukraińskich sieci komórkowych Kyivstar, Vodafone, lifecell); 120 minut na połączenia komórkowe i stacjonarne w Polsce; 10 GB transmisji danych.

Operator przedłuża także ważność aktywnych kont obcokrajowców o 100 dni.

Play zmieni 4 marca ofertę roamingu w Ukrainie – połączenia wychodzące na numery polskie i ukraińskie oraz przychodzące, SMSy i MMSy będą darmowe, a transmisja danych rozliczana po tej samej stawce co w Unii Europejskiej, czyli 14,36 zł/1 GB. Zmiana dotyczy wszystkich ofert w Play.

Grupa Jerónimo Martins niezwłocznie przekaże 5 mln euro, czyli około 24 mln zł na rzecz organizacji pomocowych, podała spółka. Ta darowizna pieniężna zostanie przekazana łącznie 5 organizacjom, które już aktywnie działają, by ratować ludność w Ukrainie, a także wspierają uchodźców po bezpiecznej stronie granicy. W jej ramach Grupa Jerónimo Martins przekaże: 1 mln euro dla Caritas Polska, 1 mln euro dla Polskiego Czerwonego Krzyża, 1 mln euro dla Polskiej Akcji Humanitarnej, 1 mln euro dla Polskiej Misji Medycznej, 1 mln euro dla Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce.

Ten wkład finansowy to kolejny po zadeklarowanej już 28 lutego przez Biedronkę – największą markę należącą do Jerónimo Martins – oraz Fundację Biedronki pomocy na kwotę 10 mln zł. W jej ramach sieć Biedronka oraz Fundacja Biedronki przekazują pomoc uchodźcom w postaci żywności i innych produktów pierwszej potrzeby we współpracy z polskimi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami publicznymi działającymi w obszarach przygranicznych, zaznaczono.

„Wszyscy w Grupie Jerónimo Martins jesteśmy razem z Polakami w ich godnym podziwu wspólnym wysiłku pomocy niesionej Ukraińcom w czasach głębokiego kryzysu humanitarnego. Ze szczególnym uznaniem podkreślam mobilizację naszych koleżanek i kolegów z Biedronki, którzy od samego początku są na pierwszej linii wsparcia dla organizacji działających w terenie”- powiedział prezes Grupy Jerónimo Martins Pedro Soares dos Santos.

Również główne marki Jerónimo Martins w Portugalii – Pingo Doce i Recheio – zgłosiły chęć udziału we wspólnym wysiłku na rzecz przyjęcia i integracji ukraińskich uchodźców w Portugalii. Obie firmy są gotowe do wniesienia wkładu w postaci darowizn produktów żywnościowych i nieżywnościowych, a także do rozwijania kolejnych sposobów współpracy z instytucjami i władzami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi, by nieść pomoc ludziom w potrzebie.

Bank Gospodarstwa Krajowego przekazał darowiznę 30 mln zł na pomoc Ukrainie. To kolejne działanie polskiego banku rozwoju, które wspiera ten ogarnięty wojną kraj.

„W tych dniach jesteśmy myślami z Ukrainą – wielu Polaków jednoczy się, aby pomóc ludziom przeżywającym tragedię w związku z działaniami wojennymi. My też chcemy pokazać nasze wsparcie – postanowiliśmy przełożyć to na wymierne działania. Przekazaliśmy darowiznę 30 mln zł dla Ukrainy” – powiedziała prezes zarządu BGK. Beata Daszyńska-Muzyczka.

To niejedyne działanie banku na rzecz wsparcia Ukrainy. W poniedziałek 28 lutego Bank Gospodarstwa Krajowego otworzył w imieniu Narodowego Banku Ukrainy (NBU) specjalne konto, na które można wpłacać pieniądze. Codziennie wpływają na nie tysiące wpłat.

Sabre Corporation, wiodąca firma zajmująca się oprogramowaniem i technologią w branży turystycznej, ogłosiła w czwartek rozwiązanie umowy dystrybucyjnej z Aeroflot, największym rosyjskim przewoźnikiem, należącym w większości do tamtejszego rządu. Firma przeznacza 1 mln USD na Polski Czerwony Krzyż.

Sabre podejmuje natychmiastowe kroki w celu usunięcia treści dotyczących linii lotniczych Aeroflot ze swojego Globalnego Systemu Dystrybucji (GDS), używanego przez agencje, biura podróży i korporacje na całym świecie do wyszukiwania, dokonywania i zarządzania rezerwacjami, podano.

„Sabre z coraz większym niepokojem obserwuje ewoluującą sytuację na Ukrainie. Od samego początku naszym głównym celem było zapewnienie bezpieczeństwa członkom naszego zespołu w regionie dotkniętym konfliktem, a także wsparcie tak bardzo potrzebnych działań humanitarnych. Sprzeciwiamy się temu konfliktowi militarnemu. Przestrzegamy i będziemy przestrzegać sankcji nałożonych na Rosję. Ponadto dzisiaj ogłosiliśmy, że Sabre rozwiązało umowę dystrybucyjną z Aeroflot, usuwając treści dotyczące przewoźnika z naszego GDS” – powiedział dyrektor generalny Sabre Sean Menke.

Spółka zamierza nadal monitorować bieżącą sytuację i oceniać zasadność podjęcia dodatkowych działań, uwzględniając względy prawne i inne środki, które mogą zostać wdrożone.

Sabre wspiera również działania humanitarne w regionie dotkniętym konfliktem. Firma zatrudniająca w Polsce około 1500 pracowników, przekazała 1 mln USD na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża, który od 100 lat pomaga przesiedleńcom, podejmując działania charytatywne w strefach konfliktów. Kwota zostanie przeznaczona na zakup m.in. żywności, niezbędnych artykułów higieny, śpiworów, a także na wsparcie pomocy medycznej dla osób szukających schronienia w Polsce, podano także.

IKEA podjęła decyzję o przekazaniu łącznie 40 mln euro na rzecz pomocy humanitarnej dla osób dotkniętych wojną w Ukrainie. Na tę kwotę składają się środki przeznaczone przez Fundację IKEA, Grupę Inter IKEA i Grupę Ingka, podała firma.

„Fundacja IKEA, finansowana przez Grupę Ingka, ogłosiła dziś przekazanie darowizny w wysokości 20 mln euro na pomoc humanitarną dla osób, które zostały zmuszone do opuszczenia swojego domu w wyniku wojny w Ukrainie. Działanie to jest odpowiedzią na pilny apel Agencji Narodów Zjednoczonych ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) o zwiększenie wsparcia dla osób dotkniętych wojną w Ukrainie. Grupa Inter IKEA i Grupa Ingka przeznaczają po 10 mln euro (czyli łącznie 20 mln euro) wsparcia w postaci produktów oraz dodatkowej pomocy dla Agencji Narodów Zjednoczonych ONZ ds. Uchodźców (UNHCR), Fundacji Save the Children i innych organizacji pomocowych działających na lokalnych rynkach” – czytamy w komunikacie.

Sytuacja w Ukrainie zmienia się w szybkim tempie. Grupy obu spółek będą w swoich działaniach niezmiennie mieć na uwadze przede wszystkim dobro ludzi, zaznaczono.

„Jako IKEA Retail w Polsce skupialiśmy się w ostatnich dniach na pomocy naszym pracownikom i pracowniczkom oraz ich rodzinom, bezpośrednio dotkniętym wojną w Ukrainie. W obliczu tragedii humanitarnej w Ukrainie chcemy pomagać w przemyślany sposób, na dużą skalę i długofalowo. Będziemy dostosowywać nasze działania do zmieniających się potrzeb osób dotkniętych wojną. Opieramy się na wiedzy i doświadczeniu wieloletnich partnerów IKEA w Polsce: Fundacji Ocalenie, Polskiego Czerwonego Krzyża i Agencji Narodów Zjednoczonych ONZ ds. Uchodźców (UNHCR). Wraz z partnerami rozpoczęliśmy od pomocy rzeczowej, następnie skupimy się na wsparciu ukierunkowanym na takie potrzeby, jak pomoc psychologiczna, prawna, nauka języka czy zdobycie zatrudnienia w Polsce” – czytamy także.

Grupa Inter IKEA i Grupa Ingka podjęły decyzję o wstrzymaniu działalności IKEA w Rosji i Białorusi.

Dzieci z domu dziecka w Kijowie zostały wczoraj ewakuowane do SOS Wioski Dziecięcej w Siedlcach. Stowarzyszenie ewakuowało również kolejną grupę dzieci i rodzin, m.in. ze zniszczonych Browar, w obwodzie kijowskim. Dzieci spędziły noc w Domu Młodzieży SOS w Lublinie i są już w drodze do SOS Wioski Dziecięcej w Karlinie. Obecnie trwa także próba ewakuacji dużych grup dzieci zarówno z domów dziecka, jak i rodzin zastępczych. Są wśród nich, m.in. osoby z niepełnosprawnościami.

„Wczoraj na granicy w Korczowej odebraliśmy 18 osób z obwodu kijowskiego i dniepropetrowskiego – w tym 14 dzieci i 4 opiekunów. Jedna osoba dorosła zdecydowała się na przejazd do SOS Wioski Dziecięcej w Biłgoraju, gdzie obecnie przebywa jej wcześniej ewakuowana rodzina”.– mówi dyrektor Programu SOS Wiosek Dziecięcych w Lublinie Adam Jaszczuk.

Z kolei do SOS Wioski Dziecięcej w Siedlcach zostało przyjętych 23 dzieci i 5 dorosłych opiekunów ewakuowanych z domu dziecka w Kijowie.

TOYA, w wyrazie solidarności i wsparcia obywatelom Ukrainy, jako pierwszy operator telewizji kablowej, przygotowała pakiet udogodnień zapewniający szeroki dostęp do informacji oraz lepszą możliwość kontaktu z bliskimi, podała spółka. Dla wszystkich Abonentów wprowadza na miesiąc „otwarte okno” z następującymi zagranicznymi kanałami informacyjnymi: Ukraina 24, UA TV, BBC World News, CNN, Sky News. Kanały te są dostępne w odbiornikach cyfrowych HD oraz w TOYA GO (Ukraina 24, UA TV bez konieczności logowania).

„We wszystkich pakietach telefonii komórkowej obniżono, aż do odwołania, ceny połączeń na numery komórkowe do Ukrainy z 2 zł/min do 8 gr/min. Ponadto dla obywateli Ukrainy utworzono nowy pakiet umożliwiający rozmowy, przesyłanie SMS/MMS zawierający aż 50 GB dostępu do Internetu. Dodatkowym walorem pakietu jest skrócenie okresu zobowiązania do 3 miesięcy I gwarancji zachowania ceny przez 12 miesięcy. Istnieje także możliwość dokupienia dodatkowych kart SIM (do 10 szt.) w cenie 6 zł/ mies. Wówczas pakiet 50 GB jest współdzielony przez wszystkie karty” – czytamy w komunikacie.

Dostępna opcja WiFi calling (dla wybranych modeli telefonów) umożliwia rozmowy, wysyłanie SMS i MMS przez Internet bez ponoszenia dodatkowych opłat. Cena tego pakietu została ustalona na 36 zł/mies.

TOYA w swoim lokalnym programie telewizyjnym TV TOYA wprowadziła specjalne bloki informacyjno-publicystyczne o sytuacji imigrantów z Ukrainy, w szczególności uchodźców wojennych, a także o sposobach i formach udzielania im pomocy. Na podkreślenie zasługuje wysłanie ekipy telewizyjnej na granicę polsko-ukraińską, która na żywo relacjonuje bieżącą sytuację, podano także.

Grupa Orlen aktywnie zaangażowała się w pomoc humanitarną skierowaną do uchodźców z Ukrainy. W ramach działań społecznych przygotowano ogrzewane namioty przy granicy polsko-ukraińskiej, w których dostępne są ciepłe przekąski i napoje. Przekazano również ponad 30 tys. litrów paliwa dla miasta Przemyśl do wykorzystania w ramach pomocy uchodźcom, podał PKN Orlen.

Już ponad 30 osób, w tym przede wszystkim matki z dziećmi, jest pod opieką PKN Orlen w obiektach hotelowych, które udostępniono w Płocku dla potrzebujących. Grupa Orlen odpowiedziała też na apel kolejarzy i wspólnie z PKP Intercity, przekazano żywność ze stacji paliw dla ludności cywilnej w Kijowie, podano także.

„Pomoc humanitarna dla uchodźców z Ukrainy płynie z całej Grupy Orlen. Obok spółek we wsparcie zaangażowali się sami pracownicy, realizując projekty w ramach wolontariatu pracowniczego. Takie oddolne inicjatywy są szczególnie cenne, bo udowadniają, że solidarność w trudnych sytuacjach jest naszą mocną stroną. Wszystkie realizowane działania koordynowane są przez Fundację Orlen, tak aby pomoc była kompleksowa i ukierunkowana na najpilniejsze potrzeby” – mówi prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Na stacjach Orlen w Hrubieszowie, Zamościu, Radymnie i Ustrzykach Dolnych postawiono ogrzewane namioty, w których uchodźcy będą mogli odpocząć, posilić się i napić gorącej kawy i herbaty. W odpowiedzi na zapotrzebowanie, PKN Orlen dostarczył również łącznie ponad 3 tys. ogrzewaczy i 10 tys. kocy termicznych na przejścia graniczne w Zosinie, Dołhobyczowie oraz Hrebenne, podano także.

„W ramach wsparcia działań na rzecz uchodźców z Ukrainy, Grupa ORLEN przekazała również ponad 30 tysięcy litrów paliwa do miasta Przemyśl. Zostanie ono wykorzystane w transporcie osób przekraczających granicę w Medyce i udających się do punktów recepcyjnych w Przemyślu. Posłuży również do zasilenia agregatorów prądotwórczych i ogrzania namiotów, w których zatrzymują się uchodźcy, oczekując na transport do miejsca docelowego” – czytamy także.

Władze Miasta Bierunia, jego mieszkańcy, lokalne parafie oraz firma Action zorganizowali wspólnie zbiórkę najpotrzebniejszych produktów dla sąsiadów zza wschodniej granicy. Przedmioty, które pojechały na Ukrainę, zostały zapakowane do ciężarówki na terenie centrum logistycznego Action.

„Dzięki współpracy Miasta Bierunia z Action, bieruńskimi parafiami, Akcją Katolicką, placówkami oświatowymi, jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej i wielu anonimowym wolontariuszom, wykonaliśmy kawał dobrej roboty. Zebraliśmy kilkadziesiąt kartonów z rzeczami potrzebnymi mieszkańcom naszego partnerskiego miasta Ostroga, zapakowaliśmy je, przewieźliśmy do centrum dystrybucji, załadowaliśmy i wysłaliśmy ciężarówką do Ostroga” – podsumował burmistrz Bierunia Krystian Grzesica.

W ponad 8000 sklepach Żabka od 3 marca każdy ma możliwość wsparcia finansowego działań Polskiej Akcji Humanitarnej oraz Polskiego Czerwonego Krzyża za pomocą płatności kartą lub zbliżeniowo – przy pomocy zegarka czy telefonu. Zebrane w ten sposób datki zostaną podzielone po równo pomiędzy obie organizacje charytatywne i wesprą ich działania humanitarne w obliczu wojny w Ukrainie. Aby wpłacić darowiznę należy przyjść do sklepu, przy kasie zadeklarować kwotę na rzecz organizacji i dokonać płatności elektronicznie, bez konieczności robienia zakupów.

„Wielu obywateli Ukrainy to nasi pracownicy, franczyzobiorcy lub ich współpracownicy, dlatego niezwłocznie zadeklarowaliśmy gotowość do udzielenia niezbędnej pomocy, zapewniliśmy transport ich rodzin oraz pokrywamy koszty wynajmu mieszkań. Realizujemy również pomoc na granicy. Do tej pory przekazaliśmy wsparcie finansowe oraz ponad 200 ton żywności i środków higienicznych o wartości ok. 1,5 mln złotych. Jednocześnie docierają do nas głosy organizacji humanitarnych, by pomagać odpowiedzialnie i reagować na konkretne potrzeby. Dlatego zaoferowaliśmy udostępnienie naszych placówek i wprowadzamy we wszystkich ponad 8000 sklepach naszej sieci możliwość przekazania za pośrednictwem karty płatniczej lub telefonu dowolnie wskazanej kwoty na rzecz organizacji humanitarnych PAH i PCK prowadzących działania pomocowe” – powiedział CEO Grupy Żabka Polska Tomasz Suchański.

Od 3 marca br. klienci przy okazji wizyty w sklepach sieci Żabka, mają możliwość bezpiecznego przekazania datków za pośrednictwem płatności bezgotówkowych. Można wskazać dowolnie wybraną przez siebie kwotę (kwota minimalna nie została określona), nie ma konieczności robienia zakupów w sklepach sieci. Zebrane w ten sposób środki zostaną przekazane Polskiej Akcji Humanitarnej oraz Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi.

Żabka solidaryzuje się ze społecznością ukraińską. Sieć m.in. przekazała już ponad 200 ton żywności oraz niezbędnych artykułów higienicznych na granicę, we współpracy z partneram.

Spółka R22 napisała na LinkedIn: „Kupilismy autobus i znaleźliśmy 2 bohaterów kierowców, którzy zgodzili się ewakuować kobiety i dzieci po ukraińskiej stronie ze Lwowa do polskiej granicy. Dziś o 3:45 przywieźli pierwsze kilkadziesiąt osób do Polski, ale potrzeby są ogromne. Proszą nas o jeszcze jeden autobus. Jesteśmy gotowi kupić lub wynająć autobus (w przypadku wynajmu damy gwarancje, że jeśli coś się stanie z autobusem odkupimy”

Intel napisał na LinkedIn: „W ciągu 2 dni pracownicy Intela zebrali 500 000 dolarów, a Intel podwoi tę kwotę, więc 1 000 000 dolarów trafi do organizacji charytatywnych w Polsce, aby wesprzeć uchodźców. #IntelPoland dostarczył 10 laptopów i telefonów komórkowych do obsługi Centrum Uchodźców. Pracownicy zbierają niezbędne przedmioty dla uchodźców. A my jesteśmy przygotowani na długofalowe wsparcie uchodźców, na osiedlenie się i bycie tam dla nich tak długo, jak to konieczne.”

Organizacje pozarządowe i biznesowe, osoby prywatne i przedstawiciele administracji rządowej, w ramach akcji #DronyNaWschód, wspólnie działają na rzecz pomocy Ukrainie, przez zbiórkę używanych dronów mogących posłużyć do dokumentowania zniszczeń wywołanych działaniami wojennymi, podało Ministerstwo Infrastruktury.

Małe drony z kamerami mogą skutecznie wspomóc akcje ratownicze w przypadku ewakuacji ludzi z bombardowanych budynków. Drony mogą także posłużyć dokumentalistom w zbieraniu materiałów dotyczących zniszczeń dokonanych przez działania wojenne.

„W ramach akcji przyjmowane są drony nowe, używane, ale także niesprawne oraz części zamienne i podzespoły – baterie, aparatury, czy kontrolery lotu.bAby przekazać drona lub sprzęt, należy wypełnić formularz https://bit.ly/drones4ua. Przesłanie sprzętu odbywa się za darmo, z wykorzystaniem vouchera na paczkomat InPost. Cały otrzymany sprzęt zostanie poddany serwisowaniu i gotowy do użytku będzie przekazany na granicę” – czytamy w komunikacie MI.

Akcję można także wesprzeć darowizną, która zostanie przeznaczona m.in. na zakup części. W tym celu wystarczy przelać dowolną kwotę na konto Fundacji Instytutu Mikromakro. Akcję „#DronyNaWschód można znaleźć także na Facebooku.

Realizatorami akcji są organizacje: Polska Izba Systemów Bezzałogowych oraz Fundacja Instytut Mikromakro – organizator konkursu technologicznego Droniada, Fundacja Digital University, Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa, magazyn Świat Dronów oraz społeczność Drones Polska. Inicjatywę wspiera InPost. Akcję wspiera i koordynuje Dariusz Werschner – pełnomocnik ministra infrastruktury ds. bezzałogowych statków powietrznych.

Źródło: ISBnews