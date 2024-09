Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) rozważa rozszerzenie systemu kaucyjnego o kolejne frakcje, np. butelki różnego typu i słoiki, podał resort. W jego ocenie wymaga to jednak dalszych analiz.

„Rozszerzanie systemu kaucyjnego o kolejne frakcje jest rozważane. Analizujemy zgłaszane w tym zakresie postulaty, jednak temat ten musi zostać poddany dyskusji w gronie eksperckim” – napisała wiceminister Anita Sowińska w odpowiedzi na interpelację.

Przypomniała, że na spotkaniu konsultacyjnym ws. systemu kaucyjnego zorganizowanym 5 marca 2024 r. dyskutowano na temat wprowadzania do systemu jednorazowych opakowań szklanych oraz szklanych opakowań standardowych (butelki różnego typu i słoiki).

„Postulat ten wymaga dalszych analiz dotyczących rodzaju opakowań, ich kształtu, oznakowania i procesów logistycznych. Rozwiązania zostaną wypracowane wspólnie z operatorami, producentami i ośrodkami naukowymi, przy uwzględnieniu głosu społecznego” – pokreśliła.

Systemem kaucyjnym mają zostać objęte: puszki aluminiowe do 1 l, butelki szklane wielorazowego użytku do 1,5 l oraz butelki z tworzywa sztucznego, czyli butelki PET do 3 l. Opakowania po mleku i produktach mlecznych zostaną wyłączone z systemu kaucyjnego.

Źródło: ISBnews