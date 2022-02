Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podwyższyła stopę stopę referencyjną do 2,75% z 2,25%, podał bank centralny. O godz. 16:00 zostanie opublikowany komunikat po posiedzeniu Rady, podano także.

Konsensus rynkowy przewidywał podwyższenie stopy referencyjnej o 50 pb.

„Rada ustaliła stopy procentowe NBP na następującym poziomie:

* stopa referencyjna 2,75% w skali rocznej;

* stopa lombardowa 3,25% w skali rocznej;

* stopa depozytowa 2,25% w skali rocznej;

* stopa redyskonta weksli 2,80% w skali rocznej;

* stopa dyskontowa weksli 2,85% w skali rocznej;

Uchwała RPP wchodzi w życie 9 lutego 2022 r.” – czytamy w komunikacie.

Na środę na godz. 15:00 zaplanowano konferencję prasową prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczącego RPP Adama Glapińskiego.

RPP podwyższyła stopy procentowe po raz pierwszy w październiku, w tym stopę referencyjną do 0,5% z 0,1%. W listopadzie podwyższyła stopę referencyjną do 1,25%, w grudniu – do 1,75%, zaś w styczniu 2022 r. – do 2,25%.

Źródło: ISBnews