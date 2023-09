Stawka opłaty mocowej dla odbiorców ryczałtowych wyniesie w 2024 r. – w zależności od zużycia – od 2,66 zł do 14,90 zł miesięcznie (wobec stawki od 2,38 zł do 13,35 zł miesięcznie rok temu), podał Urząd Regulacji Energetyki (URE). Dla pozostałych grup odbiorców stawka opłaty w przyszłym roku uzależniona będzie od ilości energii elektrycznej pobranej z sieci w dni robocze od 7:00 do 21:59 i wyniesie 0,1267 zł/kWh.

„Wysokość opłaty odzwierciedla płatności dla dostawców mocy, które zostały zakontraktowane w wyniku przeprowadzonych aukcji rynku mocy. Środki pozyskane z tej opłaty przeznaczane są na budowę nowych, modernizację i utrzymanie istniejących jednostek wytwórczych, a także aktywizację zarządzania zużyciem energii i uelastycznienie popytu na nią” – powiedział prezes URE Rafał Gawin, cytowany w komunikacie.

Opłatą zryczałtowaną – określoną w złotych na miesiąc i zależną od rocznego zużycia energii – objęci są:

wszyscy odbiorcy z grupy taryfowej G (w tym gospodarstwa domowe),

odbiorcy energii z grupy taryfowej C1, o mocy zamówionej do 16 kW.

Wysokość opłaty dla odbiorców innych niż ryczałtowi jest uzależniona od ilości energii zużytej przez nich w wybranych godzinach doby oraz indywidualnej krzywej poboru, czyli różnicy pomiędzy zużyciem energii w godzinach szczytowego zapotrzebowania a zużyciem w pozostałych godzinach doby. Ustawa wyróżnia cztery grupy odbiorców:

grupę, dla której wielkość różnicy między ilością energii zużytą w dni robocze w wybranych godzinach doby i poza tymi godzinami wynosi mniej niż 5%,

grupę, dla której ta różnica wynosi nie mniej niż 5% i mniej niż 10%,

kolejną, gdzie różnica wynosi nie mniej niż 10% i mniej niż 15%,

grupę czwartą, gdzie wielkość różnicy wynosi nie mniej niż 15%, wskazano również.

„Podział na grupy odbiorców według proporcji między zużyciem energii w godzinach szczytowego zapotrzebowania i poza nimi jest istotny, ponieważ ma przełożyć się na większą stabilność poboru energii. Każdej z czterech grup o różnej stabilności przyporządkowany został współczynnik korygujący bazową stawkę opłaty mocowej. Waha się on od 0,17 w przypadku odbiorców o najbardziej 'płaskim’ profilu zużycia do 1 w przypadku odbiorców, którzy zużywają energię w sposób najmniej stabilny, tj. gdzie różnica między ilością energii zużytą w godzinach szczytowego zapotrzebowania i poza tymi godzinami wynosi więcej niż 15%” – dodał Gawin.

Miesięczne stawki opłaty mocowej dla odbiorców ryczałtowych w 2024 r. wyniosą:

dla zużycia poniżej 500 kWh: 2,66 zł wobec 2,38 zł rok wcześniej,

dla zużycia od 500 kWh do 1200 kWh: 6,39 zł wobec 5,72 zł,

dla zużycia od 1200 kWh do 2800 kWh: 10,64 zł wobec 9,54 zł,

dla zużycia powyżej 2800 kWh: 14,90 zł wobec 13,35 zł.

Dla pozostałych grup odbiorców stawka opłaty w przyszłym roku uzależniona będzie od ilości energii elektrycznej pobranej z sieci w wybranych godzinach w ciągu doby (w dni robocze od 7:00 do 21:59) i wyniesie 0,1267 zł/kWh (w stosunku do 0,1024 zł/kWh w 2023 r.).

Do końca 2027 r. będzie obowiązywał podział na odbiorców ryczałtowych, dla których wysokość opłaty mocowej jest uzależniona od rocznego poboru energii elektrycznej oraz pozostałych, dla których będzie ona uzależniona od poboru energii w godzinach ogłoszonych przez prezesa URE jako godziny szczytowego zapotrzebowania. Natomiast od 1 stycznia 2028 r. nie będzie już stawek ryczałtowych, a dla wszystkich odbiorców energii, włącznie z gospodarstwami domowymi, opłata mocowa będzie zależna od profilu zużycia (im stabilniejszy profil, tym niższa opłata). Zatem w 2024 roku z możliwości korygowania odpowiednim współczynnikiem bazowej stawki opłaty mocowej będą mogli skorzystać odbiorcy przyłączeni do sieci średnich napięć (o napięciu wyższym niż 1 kV) oraz do sieci wysokich napięć, zakończono.

Źródło: ISBnews