Rząd planuje przekazanie 0,5 mld zł nadwyżki Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) m.in. na skup, przechowywanie lub przetwarzanie produktów rolnych w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego kraju w sytuacji zagrożenia związanego z trwającą wojną na Ukrainie, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Przyjęcie uchwały w tej sprawie planowane jest na II kw.

„Celem projektowanej uchwały jest zapewnienie finansowania bardzo ważnych zadań KOWR w zakresie wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich” – czytamy w wykazie.

Niewpłacona do budżetu państwa kwota 500 mln zł z nadwyżki środków finansowych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczona zostanie na realizację w 2022 r. zadań KOWR wynikających z:

– ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w zakresie udzielania pożyczek na skup, przechowywanie lub przetwarzanie produktów rolnych, w łącznej kwocie ok. 300 mln zł, w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego kraju w sytuacji zagrożenia związanego z trwającą wojną na Ukrainie, oraz

– ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, w zakresie nabywania akcji lub udziałów w spółkach prawa handlowego, nieruchomości lub ich części oraz przedsiębiorstw albo zorganizowanych części przedsiębiorstw w rozumieniu Kodeksu cywilnego, na własność Skarbu Państwa, w łącznej kwocie ok. 100 mln zł, oraz

– ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w zakresie nabywania na własność Skarbu Państwa nieruchomości rolnych w celu poprawy struktury obszarowej gospodarstw rolnych, a także obejmowania i nabywania na własność Skarbu Państwa akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego w łącznej kwocie ok. 100 mln zł.

Źródło: ISBnews