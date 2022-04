Rząd planuje przyjęcie nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które ma regulować stawki i zakres pomocy dla producentów rolnych w związku z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, w tym suszą, powodzią czy przymrozkami.

Przyjęcie rozporządzenia planowane jest na II kw.

„W projekcie rozporządzenia proponuje się wprowadzenie nowej formy pomocy dla:

1) producentów rolnych, których uprawy zostały zniszczone w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

w 2021 r. w formie dotacji, których wysokość będzie uzależniona od wysokości szkód na danej powierzchni;

2) podmiotów, które trwale zaprzestaną działalności połowowej na rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej” – czytamy w wykazie.

Projekt zakłada, że stawka pomocy dla poszkodowanych producentów rolnych ma być zróżnicowana w zależności od uprawy i wysokości szkód i wynosić:

– 1 tys. zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 60% plonów;

2) 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 20% i mniej niż 60% plonu;

3) 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy w wysokości co najmniej 5% i mniej niż 60% plonu.

W odniesieniu do pomocy na rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej proponuje się aby wynosiła do 200 tys. zł w przeliczeniu na jeden statek i mogła być udzielona tylko raz danemu podmiotowi, podano także.

Ponadto w projekcie proponuje się wprowadzenie ograniczenia czasowego, tj. 12 miesięcy w którym producent rolny może uzyskiwać pomoc w związku z zakazem utrzymywania w jego gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym z powodu wystąpienia afrykańskiego pomoru świń.

