Rząd zaprezentuje pakiet regulacji, które mają ułatwić proces odbudowy terenów powodziowych jutro wieczorem we Wrocławiu, z kolei w środę późnym popołudniem w Sejmie przedstawi informację o sytuacji powodziowej, poinformował premier Donald Tusk.

„[Pracujemy nad zmianami ustawowymi, które ułatwią nam proces odbudowy postaramy się jutro wieczorem we Wrocławiu zaprezentować to, do czego przekonaliśmy różnych partnerów i w środę rano też mielibyśmy możliwość spotkania się tam na miejscu” – powiedział Tusk podczas posiedzenia sztabu kryzysowego.

„Będziemy wygłaszali informacje późnym popołudniem w Sejmie na temat sytuacji powodziowej, no bo tego typu od zrozumiałe oczekiwanie od posłanek i posłów się pojawiło, więc rząd oczywiście będzie też do tego gotowy” – dodał.

Wcześniej minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk informował, że resort przygotowuje rozporządzenie dotyczące wprowadzenia uproszczonych procedur odbudowy i remontu zniszczonych przez powódź domów i przyśpieszenie prac przy usuwaniu zalegających odpadów.

