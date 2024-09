Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisał dwie umowy na łączną kwotę 55 mln zł z Funduszem Wschodnim, który będzie odpowiedzialny za udzielanie preferencyjnych pożyczek unijnych na inwestycje w odnawialne źródła energii w województwie podlaskim, podał BGK. Wnioski można będzie składać jeszcze we wrześniu.

W obecnej perspektywie UE pula środków przeznaczona na pożyczki OZE w województwie podlaskim to ponad 121 mln zł.

„Inwestycje w odnawialne źródła energii to wymóg naszych czasów. Dlatego cieszę się, że do podlaskich firm trafi aż 55 mln zł w formie preferencyjnych pożyczek, które będą mogły wykorzystać na obniżenie kosztów związanych z energią elektryczną lub cieplną. A tym samym przyczynią się do poprawy stanu środowiska w regionie” – powiedział marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym, cytowany w komunikacie.

„Wdrażanie unijnych pożyczek na Podlasiu to przykład efektywnego zarządzania funduszami europejskimi, które tym razem przyczynią się do transformacji energetycznej w regionie. Dystrybucja środków z Funduszy Europejskich to ważna kompetencja Banku Gospodarstwa Krajowego, stanowiąca jeden z filarów naszej działalności od ponad 10 lat” – wskazał dyrektor zarządzający Pionem Funduszy Europejskich BGK Paweł Chorąży.

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii pozwala nie tylko zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska ale również poprawić konkurencyjność przedsiębiorstw. Inwestycja w OZE przyczynia się do obniżenia kosztów prowadzenia działalności, a rozszerzenie jej o magazyn energii dodatkowo pozwoli na zachowywanie ciągłości produkcji, wskazano w informacji.

Oferta jest skierowana do firm, które chcą inwestować w odnawialne źródła energii w województwie podlaskim.

Pożyczkę na energię odnawialną można przeznaczyć na:

– wsparcie produkcji energii i/lub ciepła ze źródeł odnawialnych na sprzedaż

– wsparcie produkcji energii i/lub ciepła ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne

– wsparcie inicjatyw takich jak klastry energii czy spółdzielnie energetyczne

Warunki udzielania pożyczki:

– maksymalna kwota pożyczki: 3 mln zł;

– okres spłaty do 10 lat;

– karencja do 6 m-cy;

– oprocentowanie 1,5% (z możliwością obniżenia nawet do 1%);

– brak prowizji i dodatkowych opłat związanych z uruchomieniem finansowania, wymieniono w materiale.

„W ramach pożyczki można otrzymać dotację na zakup i instalację magazynu energii elektrycznej lub cieplnej dla źródeł OZE w wysokości do 50% kosztów magazynu” – czytamy dalej.

BGK to polski bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju, jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. Bank współpracuje z biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi, odpowiada na potrzeby gospodarcze oraz podejmuje szereg inicjatyw promujących zrównoważony rozwój. BGK ma swoje przedstawicielstwa w Brukseli, Londynie, Frankfurcie nad Menem i Amsterdamie. BGK wspiera eksport i ekspansję zagraniczną polskich firm. Jest pomysłodawcą, współzałożycielem i głównym udziałowcem Funduszu Trójmorza, który inwestuje w infrastrukturę transportową, energetyczną i cyfrową w krajach regionu Trójmorza.

