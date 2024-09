Sejm znowelizował ustawę o Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, która dostosowuje polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody, które powstały w związku z ruchem pojazdów mechanicznych.

Za nowelą głosowało 245 posłów, przeciw było 199, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Nowelizacja zakłada, że Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych będzie odpowiadać za wypłatę odszkodowań osobom poszkodowanym w wyniku zdarzeń, które zaistniały na terytorium innego państwa UE albo państwa trzeciego, w przypadku niewypłacalności ubezpieczyciela.

Podwyższone zostaną minimalne sumy gwarancyjne w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz ubezpieczeniu OC rolników. Dotyczy to wypłat odszkodowań przez ubezpieczycieli. Nowe kwoty wyniosą: w przypadku szkody na osobie: 29 876 400 zł w odniesieniu do jednego wypadku, bez względu na liczbę osób poszkodowanych, w przypadku szkód majątkowych: 6 021 600 zł w odniesieniu do jednego wypadku, bez względu na liczbę osób poszkodowanych.

Regulacja zakłada wprowadzenie jednolitego zaświadczenia o historii roszczeń z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych dla wszystkich państw UE.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: ISBnews