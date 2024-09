Sejm skierował projekt ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (JST), którego celem jest zwiększenie dochodów własnych JST oraz oparcie zasilania finansowego JST na dochodach z lokalnej bazy podatku PIT i CIT, do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu.

Celem projektowanej regulacji jest przede wszystkim wzmocnienie i ustabilizowanie finansów JST poprzez zwiększenie ich dochodów własnych oraz zmniejszenie wpływu zmian podatkowych na dochody podatkowe JST.

Zgodnie z projektem, dochody samorządów z tytułu PIT i CIT liczone mają być jako procent od dochodów podatników danego podatku z terenu danej JST (obecnie dochód samorządów z tytułu PIT i CIT naliczany jest od podatku należnego danej JST). Co do zasady, byłby to dochód podatników z ostatniego najbardziej aktualnego roku, za który dane o dochodach podatników są dostępne. Dochód podatników PIT/CIT podlegałby waloryzacji.

„Na bazie proponowanych rozwiązań, dochody JST globalnie wzrosną w przyszłym roku o prawie 25 mld zł. W stosunku do obowiązującego systemu, a w perspektywie najbliższej dekady, najbliższych 10 lat, dochody te wzrosną o ponad 345 mld zł” – powiedział w Sejmie minister finansów Andrzej Domański.

Każda kategoria samorządu terytorialnego ma posiadać określony procentowy udział w dochodach podatników PIT i CIT. Projekt zakłada także rozszerzenie katalogu dochodów z PIT, w których samorządy terytorialne mają udział o podatek PIT pobierany w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Projektowana ustawa wprowadza pojęcie potrzeb finansowych JST.

Mają to być: potrzeby wyrównawcze, potrzeby oświatowe, potrzeby rozwojowe, potrzeby ekologiczne oraz potrzeby uzupełniające.

Potrzeby finansowe finansowane byłyby dochodami własnymi (podwyższonymi – w stosunku do obecnych przepisów – dochodami z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT). W przypadku zaś JST, w których podwyższone dochody z tytułu udziału w PIT i CIT byłyby mniejsze niż naliczone dla danej jednostki potrzeby finansowe, taka jednostka otrzymywałby również subwencje ogólną z budżetu państwa.

Źródło: ISBnews