Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych, która ma na celu m.in. uproszczenie przepisów w tym zakresie oraz uzupełnienie katalogu informacji przekazywanych do biura informacji gospodarczej. Jedna z nich rozszerza krąg uprawnionych do dostępu do tych informacji o komendanta stołecznego policji. Druga dotyczy regulaminów zarządzania danymi.

Za przyjęciem noweli wraz z poprawkami głosowało 63 senatorów, przeciw było 28, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Biura informacji gospodarczej to instytucje, które gromadzą, przechowują i udostępniają dane dotyczące nierzetelnych dłużników, jak również informacje o należytym wywiązywaniu się ze swoich zobowiązań. Obecnie do grupy biur informacji gospodarczej zalicza się: BIG InfoMonitor, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej oraz ERIF Biuro Informacji Gospodarczej.

Zgodnie z nowelizacją:

– Biura informacji gospodarczej będą musiały publikować na swojej stronie internetowej przejrzysty cennik swoich usług.

– Uzupełniony zostanie katalog informacji, które mogą zostać przekazane do biura informacji gospodarczej o adres do doręczeń elektronicznych podmiotu, który nie jest konsumentem.

– Biura informacji gospodarczej będą umieszczać w rejestrze zapytań informacje o podmiocie, któremu ujawniono informacje gospodarcze.

– Każdy podmiot, który występuje z wnioskiem o ujawnienie informacji gospodarczych za pośrednictwem np. pełnomocnika, będzie musiał podać we wniosku dane pełnomocnika.

– Informacje gospodarcze oraz informacje z rejestru zapytań będzie mogło otrzymywać więcej podmiotów publicznych, m.in. organy policji czy Straży Granicznej.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem obowiązku informowania biura o pobieraniu informacji gospodarczych przez inny podmiot i rejestrowaniu tej informacji w rejestrze zapytań, który wejdzie w życie po 6 miesiącach od ogłoszenia.

Źródło: ISBnews