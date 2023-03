Sprzedaż obligacji oszczędnościowych wyniosła 2 201 mln zł w lutym br., poinformowało Ministerstwo Finansów.

„W lutym sprzedaż skarbowych obligacji oszczędnościowych wyniosła 2,2 mld zł. Klienci wybierają głównie obligacje 4- i 10-letnie, których oprocentowanie począwszy od drugiego okresu odsetkowego, wyznaczane jest w oparciu o wskaźnik inflacji. Stanowiły one blisko 3/4 wszystkich obligacji kupionych w lutym, co odpowiadało kwocie ponad 1,6 mld zł. Klienci wybierają obligacje ze względu na szeroką ofertę, która umożliwia elastyczny wybór okresu lokowania na okres od 3 miesięcy do 10 lat dla standardowej oferty. Dodatkowym atutem jest fakt, że w razie potrzeby, mamy dostęp do naszych oszczędności. Możemy wtedy skorzystać z tak zwanego przedterminowego wykupu obligacji i wycofać kwotę, którą potrzebujemy. Elastyczność w planowaniu oszczędzania oraz dostęp do już zgromadzonych środków, jest niewątpliwie zaletą, która powoduje, że warto lokować w oszczędnościowe obligacje skarbowe” – skomentował wiceminister Sebastian Skuza, cytowany w komunikacie.

„W lutym sprzedaliśmy obligacje:

3-miesięczne (OTS0523) – 81,7 mln zł,

1-roczne (ROR0224) – 292,6 mln zł,

2-letnie (DOR0225) – 54,9 mln zł,

3-letnie (TOS0226) – 130,2 mln zł,

4-letnie (COI0227) – 1.203,3 mln zł,

10-letnie (EDO0233) – 402,6 mln zł ” – wymienił resort.

Na zakup obligacji rodzinnych dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 500+ przeznaczono kwotę 35,7 mln zł, podał też resort.

Źródło: ISBnews