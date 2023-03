Polska należy do kilku państw, w których łączny dług publiczny i sektora prywatnego w relacji do PKB zmniejszył się w trakcie pandemii, a już wcześniej był na prawie najniższym poziomie w Unii Europejskiej. To oznacza m.in., że jesteśmy relatywnie mało wrażliwi na szok stopy procentowej, ocenia wiceprezes PKO Banku Polskiego (PKO BP) kierujący pracami zarządu Paweł Gruza.

PKO BP po raz 11. zorganizował konferencję inwestorską CEE Capital Markets. Celem inicjatywy jest wsparcie promocji krajowego rynku kapitałowego wśród zagranicznych inwestorów instytucjonalnych. 14 i 15 marca w Londynie przedstawiciele polskich spółek notowanych na GPW i firm z krajów Europy Środkowo-Wschodniej spotykają się z zagranicznymi inwestorami instytucjonalnymi, podano.

„Polski rynek ma wiele do zaoferowania zagranicznym inwestorom. Jesteśmy atrakcyjnym miejscem do inwestowania, mamy mocno zdywersyfikowaną gospodarkę i jednocześnie jedną z najmniej zadłużonych w Europie. Polska należy do kilku państw, w których łączny dług publiczny i sektora prywatnego w relacji do PKB zmniejszył się w trakcie pandemii, a już wcześniej był na prawie najniższym poziomie w Unii Europejskiej. To oznacza m.in., że jesteśmy relatywnie mało wrażliwi na szok stopy procentowej. Posiadamy też cenny kapitał ludzki: Polacy potrafią spełniać najwyższe standardy globalnych korporacji i jednocześnie szybko adaptują się w dynamicznym otoczeniu” – powiedział Gruza, cytowany w komunikacie.

Bank podkreśla, że konferencja CEE Capital Markets to największe tego typu wydarzenie organizowane poza Polską, które z uwagi na rangę, skalę, atrakcyjność dla spółek, otoczenie biznesowe i związany z tym potencjał wpływa na rozwój polskiego rynku kapitałowego.

„Promujemy krajowy rynek kapitałowy wśród zagranicznych inwestorów i wspieramy jego rozwój, co służy budowaniu konkurencyjnej gospodarki. CEE Capital Markets to szansa dla spółek na przedstawienie swojego potencjału i okazja dla inwestorów na poznanie atrakcyjności wielu branż z naszego regionu, ale też perspektyw całej gospodarki. Dzięki takim konferencjom jak CEE Capital Markets dużym polskim firmom łatwiej jest dotrzeć z ofertą do zagranicznych inwestorów” – wskazał dyrektor Biura Maklerskiego PKO BP Grzegorz Zawada.

W trakcie konferencji toczyć się będą spotkania przedstawicieli 20 spółek notowanych na GPW oraz firm z krajów Europy Środkowowschodniej z reprezentantami największych światowych instytucji finansowych. Takich spotkań odbędzie się blisko 170. Przekrój spółek jest szeroki: to firmy z sektorów m.in. paliwowego, finansowego, usług, e-commerce czy gamingowego. Wśród uczestników konferencji po stronie inwestorów są fundusze z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Skandynawii i z innych krajów kontynentalnej Europy. W spotkaniach biorą też udział przedstawiciele polskich TFI i OFE, wymieniono w informacji.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 430,7 mld zł na koniec 2022 r.

Źródło: ISBnews